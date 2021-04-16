محافظ بنى سويف يشدد على التصدي للتعديات في المهد بالأراضي الزراعية

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الخميس، على ضرورة التصدي للتعديات في المهد على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والعمل المستمر لرفع كفاءة منظومة النظافة والكهرباء وتحسين البيئة العامة، وتنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية والإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وضرورة التواصل المباشر مع المواطنين لبحث مشكلاتهم ومتطلباتهم والعمل على سرعة حلها وفق الإمكانيات المتاحة .

وفي هذا السياق ورد تقرير الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا " برئاسة المحاسب نشأت معبد" والذي تضمن الإشارة إلى تنفيذ إزالة في المهد لحالة تعد على قطعة أرض زراعية بزمام قرية منشأة طاهر التابعة لمجلس قروي براوة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تم رفع 125 طن من كميات القمامة من شوارع وساحات المدينة ونواتج جمع المخلفات المنزلية بقرى براوة والنويرة وقاي والعواونة وننا.

فيما تم رفع 13 إعلانا مخالف والعديد من إشغالات الطريق العام بشارع ترعة السلطاني كما تم صيانة 85 كشافا بمناطق متفرقة من المدينة، وشوارع قرية قاي، بينما تم التنسيق مع إدارة التضامن الاجتماعي وجمعية الأورمان وصندوق تحيا مصر لتوزيع أكثر من 100 كجم من اللحوم البلدية الطازجة مجانا بقرية العواونة، كما تم توزيع 250 فرخة و 125 كرتونة مواد غذائية و 125 شيكارة بطاطس على 125 أسرة بقرية قلها ومثلها بقرية ميانة، وذلك بمناسبة شهر رمضان المعظم.

وفى سياق متصل ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الاجتماع رقم(73)للجنة العليا للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة ،وذلك بحضور اللواء جمال مسعود السكرتير العام،والعميد عماد الدين عبد السميع المستشار العسكري للمحافظة، وأحمد إبراهيم مدير عام الأملاك ورؤساء الوحدات المحلية والتنفيذيين المعنيين أعضاء اللجنة.