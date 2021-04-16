حالة الطقس اليوم الجمعة 16 أبريل 2021 فى محافظات مصر

يبحث الكثيير من المواطنين خلال تلك الأيام عن حالة الطقس اليوم الجمعة 16 أبريل 2021 في محافظات مصر وذلك لمعرفة الأرصاد الجوية خلال ساعات الصيام ، ومعرفة الملابس المناسبة للارتداء أثناء الخروج.

وضربت البلاد خلال الأيام الماضية موجة من انخفاض درجات الحرارة والتي لا تتناسب مع أجواء فصل الربيع، وترصد “الدستور” لقراءها حالة الطقس اليوم الجمعة 16 أبريل 2021 في محافظات مصر.

حالة الطقس اليوم الجمعة 16 أبريل 2021 في محافظات مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون حالة طقس اليوم الجمعة نهارا حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري حار على السواحل الغربية ومعتدل على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على جنوب سيناء ، طقس شديد الحرارة على شمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد حالة الطقس ليلا لطيف على شمال البلاد حتى جنوب البلاد معتدل على جنوب الصعيد.



نشاط الرياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ، رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من اقصى غرب البلاد ، نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء .

حالة البحر الأبيض والأحمر اليوم الجمعة



وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية الى جنوبية شرقية.