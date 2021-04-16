الجمعة 16 أبريل 2021
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

حالة الطقس اليوم الجمعة 16 أبريل 2021 فى محافظات مصر

طقس
طقس

يبحث الكثيير من المواطنين خلال تلك الأيام عن حالة الطقس اليوم الجمعة 16 أبريل 2021 في محافظات مصر وذلك لمعرفة الأرصاد الجوية خلال ساعات الصيام ، ومعرفة الملابس المناسبة للارتداء أثناء الخروج.

وضربت البلاد خلال الأيام الماضية موجة من انخفاض درجات الحرارة والتي لا تتناسب مع أجواء فصل الربيع، وترصد “الدستور” لقراءها حالة الطقس اليوم الجمعة 16 أبريل 2021 في محافظات مصر.

 

حالة الطقس اليوم الجمعة 16 أبريل 2021 في محافظات مصر

 

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون حالة طقس اليوم الجمعة نهارا حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري حار على السواحل الغربية ومعتدل على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على جنوب سيناء ، طقس شديد الحرارة على شمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد حالة الطقس ليلا لطيف على شمال البلاد حتى جنوب البلاد معتدل على جنوب الصعيد.
 

نشاط الرياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ، رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من اقصى غرب البلاد ، نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء .

 

حالة البحر الأبيض والأحمر اليوم الجمعة 


وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية الى جنوبية شرقية.


وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 34 18
الإسكندرية 24 15
وادي النطرون 26 15
طنطا 35 15
شبين الكوم 34 17
دمنهور 33 16
بلطيم 24 16
مطروح 30 16
السلوم 31 17
سيوة 37 18
بورسعيد 24 17
دمياط 24 16
الزقازيق 35 18
المنصورة 34 16
الإسماعيلية 35 18
السويس 36 18
العريش 24 16
رفح 23 15
رأس سدر 35 20
نخل 33 19
نويبع 36 20
طابا 35 19
كاترين 28 14
الطور 33 19
شرم الشيخ 35 20
الغردقة 35 19
مرسى علم 35 19
الفيوم 36 19
بنى سويف 36 19
المنيا 36 20
أسيوط 37 20
سوهاج 37 21
قنا 37 22
الأقصر 37 22
أسوان 36 22
إدفو 37 22
أبوسمبل 35 21
الوادى الجديد 36 19
شلاتين 34 20
أبو رماد 32 21
حلايب 32 21
رأس حدربة 32 22

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