الترجمان تصدر «كلبى موسيه» للكاتبة السويدية إيفا ليند شتروم

صدر حديثا عن دار الترجمان للنشر والتوزيع كتاب "كلبي موسيه" للكاتبة السويدية إيفا ليند شتروم وترجمة فيفيان سيدهم.

يدورالكتاب عن فتاة صغيرة تتمشى مع كلبٍ عجوزٍ يُدعى “موسيه” كل يوم، تتجاوز هذه القصة الناعمة ذات الأجواء المرحة مفهوم الملكية الخالصة لتتطرق إلى فكرة أعمق عن علاقة الصداقة والعطف – بين الطفلة وكلبها، بين الإنسان وحيواناته الأليفة، إلى جانب رسوم ليندشتروم المثيرة الموحية تُكمل نصها الأصلي باستخدام لون خطي ومساحات واسعة من الألوان الشفافة، إنها حكاية مؤثرة منفذة برشاقة من خلال الرسوم والكلمات البسيطة، وهي تناسب الفئة العمرية للأطفال من 4- 7 سنوات.

جدير بالإشارة أن إيفا ليندشتروم (مواليد 1952) مؤلفة ورسامة سويدية، درست في مدرسة فنون كونستفاك في ستوكهولم من 1969 إلى 1974، حيث درست الرسم وانضمت لمجموعة سياسية راديكالية، يُعود أسلوبها الفني الراديكالي الجاد إلى تلك الفترة الزمنية، بدأت حياتها المهنية في الثمانينيات كرسامة كاريكاتور.

حصلت على العديد من الجوائز مثل [Elsa Beskow Plaque] 1993، و[BMF Plaque] عام 2001، و[Expressen’s Heffaklump] عام 2002، وجائزة En Bok För Alla في الفكاهة الأدبية عام 2003، وجائزة Snöbollen لأفضل كتاب مصور عام 2012، و[August Prize] عام 2013 عن [Snöret, fågeln och jag] “أنا والسلسلة والعصفور” مع إلين كارلسون [Ellen Karlsson].

وعن المترجمة فيفيان سيدهم (مواليد 1962)، تعمل بالسفارة السويدية منذ 2006 حتى الآن، وترجمت العديد من المقالات الصحفية، تعلمت السويدية منذ 2007، والتحقت بالمركز الثقافي الاسكندنافي بالقاهرة وحاليا تواصل الدراسة في المركز الثقافي السويدي، بالإضافة إلى إجادتها للغات أخرى من بينها الألمانية والإيطالية والإسبانية، درست اللغة الفرنسية في المدرسة الفرنسية من 1966 حتى الثانوية 1980 Sacré Cœur Ghamra، وتخرجت من كلية الآداب قسم الأدب الفرنسي جامعة عين شمس عام 1984