ماجدة خيرالله عن لعبة نيوتن : تفاصيله بتتقدم بعبقرية لأول مرة

تمكن مسلسل لعبة نيوتن من خطف انظار مشاهدي الدراما منذ عرض الحلقة الاولى في سباق المارثون الرمضاني 2021، اذ انجذب المشاهد للعمل بسبب عنصر التشويق والاثارة منذ عرض المشاهد الاولى فضلا عن اداء نجوم العمل منى زكي ومحمد ممدوح وايضا الموسيقى التصويرية لتامر كروان وعدسة المخرج تامر محسن.



وأعربت الناقدة ماجدة خير الله مجدداً عن إعجابها الشديد بمسلسل لعبة نيوتن وكتبت عبر صفحتها بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"تفصيلات مشهد دخول منى زكي الحمام .. ردود افعال ولخمتها .. احباطها وخوفها .. تعاملها مع جيرانها في المنطقة العشوائية اللبش في أمريكا ".

وأضافت :"نطقها للإنجليزي بركاكة كلها تفاصيل متعوب فيها بتتقدم بعبقرية لأول مرة في مسلسل مصري".

ويتتبع مسلسل لعبة نيوتن رحلة حازم وهنا اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما على الأراضي الأمريكية، ولكن تتعقد المغامرة شيئًا فشيئًا وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان!، وقد تم تصوير أحداث المسلسل ما بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية الأصلية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.



ويتصدر بطولة مسلسل لعبة نيوتن النجوم منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير،وبجوار أبطاله الذين ظهروا، منى زكي ومحمد ممدوح وسيد رجب، يُنتظر ظهور النجمين نحمد فرّاج وعائشة بن أحمد بالحلقات المقبلة مع استمرار مغامرة هنا في أميركا، وهي الأحداث التي صُورت بالكامل في الولايات المتحدة بطواقم أميركية محترفة، وهي مغامرة أخرى لشركة MediaHub – سعدي جوهر في أول إنتاج درامي لها، ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب مها الوزير، سمر عبدالناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، تأليف وإخراج تامر محسن.