بينهم 6 سودانيين.. أسوان تسجل 29 إصابة جديدة بكورونا

سجلت محافظة أسوان 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الخميس، وتباينت المحافظات التي تنتمي إليها الحالات، وليست من المحافظة فقط، حيث توجد 6 حالات تابعة لدولة السودان الشقيقة، وحالتين لمحافظات أخرى.

وتوافدت هذه الحالات المصابة على مستشفيات العزل المخصصة لاستقبال حالات فيروس كورونا "الإصابة والاشتباه''، حيث تم سحب المسحات الطبية لهم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، والتي أكدت إيجابية إصابتهم بالفيروس.

وتمت إجراءات تحويل الحالات منهم لأقسام العزل المخصصة بالمستشفيات لعلاجهم ومتابعتهم باستمرار ويتم تطبيق العلاج اللازم تبعًا للبرتوكول الذي أقرته وزارة الصحة للعلاج، بالإضافة إلى أن هناك حالات أخرى مستقرة تفضل العزل المنزلي وتتبع نفس للبرتوكول العلاجي.

جدير بالذكر أنه مع حلول شهر رمضان، شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على مسئولي كافة الجهات المعنية بضرورة الالتزام بتطبيق قرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الصادرة مطلع أبريل الحالي بشأن تجنب بعض الطقوس للحد من أي زيادات في أعداد المصابين بفيروس كورونا خلال الشهر الكريم.

وجاء ذلك من أجل تحقيق التعايش السلمي والآمن مع أزمة فيروس كورونا المستجد خلال شهر رمضان المعظم.

وأوضح أن قرارات مجلس الوزراء تضمنت بأن يكون استقبال المساجد للمصلين لأداء صلاة التراويح وفقاً للضوابط التي أقرتها وزارة الأوقاف والتي شملت الالتزام بألا تزيد مدة صلاة التراويح عن ثلاثين دقيقة، والاقتصار على استقبال النساء لأداء التراويح على المساجد الكبرى المخصص بها أماكن لهن، مع أهمية الالتزام بعدم اصطحاب الأطفال للصلاة، وكذا الالتزام بعدم استقبال المصلين بالمساجد أو بأى من ملحقاتها لأداء صلاة التجهد، بالإضافة إلى الالتزام بعدم السماح بالاعتكاف بالمساجد أو بأى من ملحقاتها.

وحددت وزارة الصحة والسكان مستشفى أسوان التخصصي عزلًا صحيًا ومركزًا رئيسيًا لعلاج حالات فيروس كورونا المستجد، وتم تجهيزها بالكامل لاستقبال الحالات المصابة بالفيروس.

وترجع تبعية مستشفى أسوان التخصصي ''العزل الصحي'' لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، ويضم المستشفى فريقًا طبيًا واصطفًا تمريضيًا تم تجهيزه للتعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا، أما بخصوص الطاقة الاستيعابية والأسرة الموجودة فقد يصل إجمالي عدد الأسرة لـ132 سريرا، بالإضافة إلى 9 أسرة رعاية مركزة، و5 أجهزة تنفس صناعي.