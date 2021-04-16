الجمعة 16 أبريل 2021
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رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

ندية في الكادر.. صورة تعكس علاقة أحمد مجدي بدينا الشربيني في «قصر النيل»

دينا الشربيني
دينا الشربيني

تسيطر حالة من الندية على العلاقة بين الفنانة دينا الشربيني وأحمد مجدي خلال أحداث المسلسل الرمضاني قصر النيل، فمجدي يلعب دور المقدم "خالد نوح" الذي يسعى لمحاربة الفساد والرشوة المتمثلة في عائلة "السيوفي"، وهي عائلة زوج دينا أو "كاميليا"، كما توجد نقطة صراع أخرى بين الشخصيتين حيث يحقق المقدم خالد في قضية تعتبر دينا هي المشتبه الأساسي فيها ويسعى إلى كشف اللغز وراء كاميليا بمرور أحداث المسلسل التي ربما تكشف أن العوامل المشتركة بينهما أكثر مما يتصوران.
 

وعلاقة الضابط والمشتبه به التي تجمع بين مجدي ودينا خلال أحداث المسلسل، لا تنطبق على الحالة بينهما خارج كادر التصوير، إذ نشر أحمد مجدي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة لدينا الشربيني من كواليس المسلسل، وعلقت عليها دينا قائلة: "الله دي الصورة اللي أنت مصورها، بحبها قوي"، وترجمت هذه "الكيميا" أو الانسجام إلى مشاهد ثنائية قوية ومحورية في مجرى أحداث المسلسل.


يشارك "أحمد مجدي" و"دينا الشربيني" بطولة "قصر النيل" مجموعة من النجوم منهم ريهام عبد الغفور، صبري فواز، أحمد خالد صالح، صلاح عبدالله، محمود البزاوي، مريم الخشت، ومن إخراج خالد مرعي، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإنتاج iProductions.

ويُعرض مسلسل قصر النيل على قناة mbc مصر في تمام الساعة 9:30 عصرًا و4:30 مساءً، وعلى منصة شاهد vip.

ويشارك دينا الشربيني في بطولة المسلسل النجوم ريهام عبد الغفور، صبري فواز، أحمد خالد صالح، أحمد مجدي، صلاح عبد الله، مريم الخشت، محمد حاتم، نبيل عيسي، ناردين فرج، عمر السعيد، من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج خالد مرعي.

قصر النيل دينا الشربيني مسلسل قصر النيل احمد مجدي الكادر صداقة ندية

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