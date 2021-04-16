«المشاط» تهنئ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمرور 30 عامًا على تأسيسه

الشراكة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بناءة ومؤثرة

هنأت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بمرور 30 عامًا على تأسيسه، وذلك عبر تغريدة لها على موقعها الرسمي على "تويتر" .

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن الشراكة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بناءة ومؤثرة، حيث تعتبر مصر عضو مؤسس بالبنك، وجاءت لثلاثة أعوام كأكبر دولة عمليات بالبنك.

وأضافت «المشاط»، نتطلع لتوسيع نطاق الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مشيرة إلى أن مصر كانت الوجهة الأولى لاستثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال عام 2020 على مستوى دول منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط، و التي تضم مصر ولبنان والمغرب وتونس والضفة الغربية وقطاع غزة، باستثمارات أكثر من مليار يورو، من إجمالي 2.13 مليار يورو وجههم البنك لـ 48 مشروعًا في المنطقة.

جدير بالذكر أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، منذ بدء عملياته في مصر خلال عام 2012 استثمر، أكثر من 7 مليارات يورو في 125 مشروعًا في مصر، تشمل مجالات استثمار البنك القطاع المالي، والصناعات الزراعية، والتصنيع والخدمات، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية مثل قطاع الطاقة والمياه وخدمات الصرف الصحي والنقل، و رائدات الأعمال من خلال برنامج سيدات الأعمال، الذي ساعد عدد من رائدات الاعمال على أن يُنهين برنامج اعتماد الشهادات لإدارة الشركات بعد الانتهاء من التدريب المتعمق

وأقر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال 2020 قرض قيمته 200 مليون دولار لمصر وخمس دول بمناطق البحر المتوسط وأوروبا الشرقية والبحر الأسود، لتعزيز قطاع الأعمال الزراعي في مصر من خلال مساعدة المزارعين المحليين على تبني ممارسات زراعية صديقة للبيئة.

كما وفر البنك تمويلا تنمويًا بقيمة 12 مليون دولار لقطاع السياحة من خلال تطوير فندق جديد بمنطقة غرب القاهرة يوفر أكثر من 300 فرصة عمل ويعزز دمج المرأة في سوق العمل، ويتضمن المشروع برنامج تدريبي بتمويل من أمانة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية، وفرص التعلم القائم على العمل في مجال الضيافة والسياحة للشباب، كما تضمن تمويلا بقيمة 4.2 مليون دولار لشركة طاقة بي في التابعة لشركة طاقة عربية لتعزيز مشروعات الطاقة المتجددة والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر.