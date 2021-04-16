الحلقة الثالثة من «النمر».. زواج خالد أنور من ولاء الشريف سرًا

بدأت، منذ قليل، الحلقة الثالثة من مسلسل النمر الذي يخوض بطولته محمد إمام ضمن منافسات رمضان 2021 والذي يعرض حاليا على قناة الحياة الفضائية.

أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل النمر لمحمد إمام

بدأت الحلقة الثالثة باستمرار البحث عن محمد إمام الذي هرب من مسقط رأسه بالصعيد بسبب الثأر، حيث يتواجد حاليا في حي الصاغة بعد أن تسببت هنا الزاهد في فقدانه للذاكرة بعد أن صدمته بسيارتها.

خالد أنور يتزوج ولاء الشريف سرًا

ذهب الفنان محمد حلاوة برفقة ابنته ولاء الشريف إلى الفنان محمد رياض أحد كبار تجار الذهب كي يخبره بأن "حسن" نجل الفنان بيومي فؤاد قام بزواج ولاء الشريف سرا صديقة أبنته هنا الزاهد والتي كان ينوي زواجها.

أبطال وصناع مسلسل النمر

مسلسل النمر بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقي، وبيومي فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى.

ويواصل صناع مسلسل النمر الذي يخوض بطولته النجم محمد إمام تصوير حلقات وأحداث المسلسل بالتزامن مع عرضه للجمهور حيث تكثف المخرج شيرين عادل عدد ساعات التصوير من أجل الانتهاء منه خلال الأيام المقبلة.

مواعيد عرض مسلسل النمر لمحمد إمام على جميع القنوات

وتشهد عدد من القنوات الفضائية خلال شهر رمضان الكريم عرض مسلسل النمر للنجم محمد إمام، حيث يعرض المسلسل على كل من قناة "الحياة" الفضائية، وقناة "أبو ظبي" الفضائية.

وتعرض قناة الحياة الفضائية مسلسل النمر عدة توقيتات حيث يكون العرض الأول للحلقة في العاشرة والربع مساءً، وتكون الإعادة الأولى للعمل في تمام الساعة الثانية صباحا، والإعادة الثانية في الساعة الثانية إلا ربع مساء.

وتقوم قناة "أبو ظبي" بعرض مسلسل النمر على مدار اليوم في ثلاثة مواعيد ويكون العرض الأول في السادسة وخمس دقائق، والإعادة الأولى في تمام الساعة الواحدة صباحا، والإعادة الثانية في تمام الساعة التاسعة مساء.