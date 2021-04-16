الجمعة 16 أبريل 2021
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رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أمير كرارة عن «كُتع كُسح كُسل»: اللهجة صعبة وتدربنا عليها طويلاً

النجم أمير كرارة
النجم أمير كرارة والمخرج محمد سامي

استطاع أمير كرارة وأحمد السقا أن يحققا نجاحًا كبيرًا بمسلسلهما الجديد "نسل الأغراب" وذلك منذ انطلاق أولى حلقات العمل في الماراثون الرمضاني، متصدرًا موقع الفيديوهات الشهير (يوتيوب).

وأعرب أمير كرارة، لـ"الدستور"، عن سعادته بردود الفعل حول مسلسل "نسل الأغراب" مشيرًا إلى أن المسلسل يحمل العديد ن المفاجآت خلال الحلقات المقبلة، مؤكدًا أن محمد سامي مخرج متميز اهتم بكل تفاصيل العمل، إضافة إلى جهود كل صناع العمل وإبداع الفنانين وفي مقدمتهم أحمد السقا، ما جعل المسلسل يخرج في أفضل صورة.

وعن ردود الأفعال حول جملته الشهيرة "كُتع كُسح كُسل" قال كرارة إن اللهجة التي يتحدثون بها في المسلسل صعبة وليست بالسهولة التي ظهرت بها على الشاشة من خلال نطقنا لها، لافتًا إلى أنهم تدربوا طويلاً على نطق هذه اللكنة قبل التصوير، إضافة إلى ضرورة وجود المصح اللغوي طوال فترة التصوير لتصويب نطق اللهجة الصعيدي، والخاصة بهذه المنطقة التي تدور حولها الأحداث، متمنيًا أن تنال الحلقات المقبلة إعجاب الجمهور الذي يحرص على معرفة ردود فعلهم على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الشارع المصري.

أمير كرارة نسل الأغراب مسلسلات رمضان 2021 اللهجة كتع كسح كسل

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