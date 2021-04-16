الجمعة 16 أبريل 2021
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حوادث

عقب القبض عليه بعد صدورالحكم

رفع اسم أمين شرطة في قضية «مجدي مكين» من قوائم تنفيذ الأحكام

مجدي مكين
مجدي مكين

كشفت مصادر قانونية، أنه يحق لأمين الشرطة المقبوض عليه منذ قليل، في قضية مقتل مجدي مكين، تقديم معارضة علي الحكم الصادر ضده بالسجن 3 سنوات، وذكرت المصادر أنه سيتم رفع اسم أمين الشرطة من قوائم تنفيذ الأحكام.

كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، قد تمكنت من القبض على أمين شرطة "م. ح"، المتهم في القضية المعروفة إعلاميا  بمقتل مجدي مكين ضحية الضرب والتعذيبـ الذي أدى إلى الموت داخل حجز قسم شرطة الأميرية.

- حكم بالسجن المشدد 3 سنوات

وقضت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، يوم السبت 10 أبريل الماضي، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لأميني شرطة في إعادة إجراءات محاكمتهما بتهمة قتل مجدي مكين بقسم شرطة الأميرية.

كان النائب العام  قد أمر بإحالة النقيب "ك. م"، معاون مباحث، و9 من أمناء الشرطة، إلى محكمة الجنايات لاتهامهم في قضية "مجدي مكين"، ضحية قسم شرطة الأميرية، ووجهت النيابة للمتهمين تهم تعذيب المجني عليه حتى الموت والإضرار العمدي بجهة عملهم وزارة الداخلية، وإحداث الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي لرفقاء مجدي مكين، والتزوير في محضر الضبط الخاص بمجدي مكين وزملائه.

- تقرير الطب الشرعي يؤكد وقوع تعذيب


وتسلمت النيابة، تقرير الطب الشرعي، الذي أكد تعرض مجدي مكين للتعذيب، وتساند مع أقوال زملاء مجدي مكين في التحقيقات، وأن سبب الوفاة الوقوف على ظهره ما أحدث له صدمة عصبية في الوصلات العصبية بالنخاع الشوكي، نتج عنه حدوث جلطات في الرئتين، وتسببت في وفاته.

كانت المحكمة قد قضت بمعاقبة ضابط بقسم الأميرية و8 أمناء شرطة (مخلى سبيلهم) بالسجن 3 سنوات، بتهمة قتل المجني عليه مجدي مكين داخل قسم الأميرية، وبرأت أمين شرطة من التهم المنسوبة له.

و أحالت نيابة غرب القاهرة الكلية، في وقت سابق، الضابط "ك. م" معاون مباحث بقسم الأميرية، و9 أمناء شرطة آخرين بالقسم إلى محكمة الجنايات، في واقعة تعذيب المجني عليه مجدي مكين حتى الموت داخل قسم شرطة الأميرية.

و نسبت النيابة للمتهمين تهم تعذيب المجني عليه حتى الموت والإضرار العمدي بجهة عملهم (وزارة الداخلية)، وإحداث الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي لرفقاء مجدي مكين، والتزوير في محضر الضبط الخاص بمجدي مكين وزملائه.

مقتل مجدي مكين معارضة لأمين الشرطة رفع اسم أمين الشرطة قوائم تنفيذ الأحكام

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