«قصر النيل»: دينا الشربيني متهمة بقتل منصور السيوفي في الحلقة الـ3

تفاصيل الحلقة الثالثة من مسلسل قصر النيل

بعد اختفاء منصور السيوفي (صبري فواز) في الحلقة الماضية، تم اكتشاف جثّته في الحلقة الثالثة من مسلسل قصر النيل بعد أن قامت دينا الشربيني “كاميليا” بالبحث عنه في كل مكان في القصر ثم تكتشف آثار دماء وعلى الرغم من أن كل عائلة السيوفي متهمة في قتله، إلا أن كاميليا صاحبة أكبر منفعة من موته، حتى ترث أمواله وتنتقم لوالدها من عائلة السيوفي التي قتلته بالمصنع.

بالفعل بدأ الضابط خالد نوح (أحمد مجدي) التحقيق في القضية، وأكد لكاميليا أن لها مصلحة كبرى في قتله، خاصةً وأنها آخر من دخل مكتبه قبل اختفائه، لكنها أكدت له أن نبيل السيوفي (نبيل عيسى) هو آخر من دخل مكتبه وحدثت بينهما مشاجرة كبيرة قبل اختفاء منصور، وترك آثار الدماء خلفه، فهل تصمد كاميليا أمام عائلة السيوفي؟ أم تُصبح هي المتهمة الوحيدة بمقتله؟

يُعرض مسلسل قصر النيل على قناة mbc مصر في تمام الساعة 9:30 عصرًا و4:30 مساءً، وعلى منصة شاهد vip.

ويشارك دينا الشربيني في بطولة مسلسل “قصر النيل" النجوم ريهام عبد الغفور، صبري فواز، أحمد خالد صالح، أحمد مجدي، صلاح عبد الله، مريم الخشت، محمد حاتم، نبيل عيسي، ناردين فرج، عمر السعيد، من تاليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج خالد مرعي.

وحقتت دينا الشربيني نجاحًا جماهيريًا واسعًا بمسلسلاتها الرمضانية حيث نافست الموسم الماضي بمسلسل لعبة النسيان، الذي تصدر التريند أكثر من مرة خلال حلقاته، وأيضًا مسلسل "زي الشمس" الذي حقق نجاحا كبيرا وتصدر المركز الأول في استفتاءات رمضان كـأفضل مسلسل وحصلت دينا الشربيني على أفضل ممثلة، كما تستعد النجمة لإطلاق فيلميها البعض لا يذهب للمأذون مرتين وثانية واحدة في دور العرض المصرية خلال هذا العام.