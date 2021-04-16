الإرهابيان حنفي جمال ومحمد عويس.. قصة ضابطين خانا الوطن وظهرا في «الاختيار 2»

حملت الحلقة الثالثة من مسلسل "الاختيار 2" عدة رسائل لتعيد للذاكرة شخصيات خالفت ميثاق العهد وباعت الوطن لجماعة إرهابية وليس الوطن فقد بل باعوا زملائهم للعناصر الإرهابية.



أعادت الحلقة الثالثة من مسلسل الاختيار إلى الاذهان عناصر من داخل الشرطة كانت فيروسات تطهرت منها الداخلية ومن تلك العناصر الضابط بقطاع الأمن المركزي حنفي جمال والضابط بالإدارة العامة للمرور محمد عويس وخلال السطور القادمة نستعرض بعض المعلومات عن تلك الشخصيات والتهم الموجه لهم.

وظهر الضابط حنفي جمال الذي كان يحمل رتبة ملازم وهو يتشاجر مع زملائه بسبب قنوات الأغاني فمن هو هذا الضابط:

"حنفي" كما تم ذكر اسمه بالحلقة هو ضابط عمليات خاصة سابق قبل فصله من وزارة الداخلية، خطط لاغتيال الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان حنفي ضابطا شرطيًا دفعة 2012 من محافظة سوهاج مركز مراغة وابن مستشار سابق يشهد له بالوطنية والولاء للوطن.

برز اسم الضابط المفصول جمال حنفي في مسلسل الاختيار 2، والذي يعرض خلال شهر رمضان، وهو ضابط في الأمن المركزي مكلفا بتأمين قائد الأمن المركزي إلى مخطط هو آخرين في محاولة اغتيال الرئيس السيسي.

كان أحدث ظهور لحنفي، وهو بلحية طويلة، في إصدار لمبايعة تنظيم داعش الإرهابي في مارس الماضي، بعدما اختفى رفقة زملاء له قبل حادث الهجوم على سيارة تقل رجال الشرطة في حلوان، في مايو 2016، وتبنى تنظيم «داعش مصر»، بزعامة الإرهابي الهارب عمرو سعد، الهجوم حينها.

وعاد اسم الضابط المفصول للظهور بعدما أعلن النائب العام تورطه، إلى جانب عدد من الضباط المفصولين الآخرين، في محاولة اغتيال الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكانت وزارة الداخلية قد قررت فصل جمال وزملاء له على خلفية ظهور أفكارهم المتشددة، ورفضهم تنفيذ بعض الأوامر.

ووفقا لبيان النائب العام في نوفمبر 2016، فإن أحد الضباط المتهمين في محاولة اغتيال السيسي اعترف خلال التحقيقات بتقديمه معلومات لقيادات تنظيم الإخوان الإرهابي بموعد فض اعتصام رابعة نظرا لمشاركته في العملية.

والضابط حنفي جمال شارك في التخطيط لاستهداف وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، واللواء مدحت المنشاوي مساعد وزير الداخلية السابق للأمن المركزي، خلال اجتماعهما بضباط الأمن المركزي، مستغلا وظيفته كأحد أطقم الحراسة آنذاك.

ووفقا لتحقيقات النيابة العسكرية في القضية رقم 148 لسنة 2017 عسكرية، المعروفة إعلاميا بـ«محاولة اغتيال السيسي»، تبين تأسيس رائد شرطة سابق، يدعى محمد السيد الباكوتشي، خلية إرهابية ضمت إلى جانبه 5 ضباط شرطة سابقين، بينهم حنفي جمال، ومدنيين اثنين، للتخطيط لاغتيال الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من قيادات الداخلية، قبل أن يلقى مصرعه في حادث سير.

وظهر المقدم محمد عويس الضابط بإدارة مرور القاهرة، المتهم بالاشتراك في اغتيال المقدم محمد مبروك، ضابط الأمن الوطني في أحداث الحلقة الثالثة وهو يتحدث مع المقدم محمد مبروك عن اعتصام رابعة وخلال السطور القادمة نستعرض أقوال الضابط المتهم من أوراق التحقيقات.

كشف المقدم محمد عويس، الضابط بإدارة مرور القاهرة، المتهم بالاشتراك في اغتيال المقدم محمد مبروك، ضابط الأمن الوطني، الشاهد الرئيسي في قضية التخابر المتهم فيها الرئيس المعزول، وآخرين من قيادات الإخوان، في تحقيقات قضية "أنصار بيت المقدس"، عن أن المتهمين طلبوا منه إمدادهم بمعلومات عن عدد من الضباط سبق عملهم بأمن الدولة، وفى مقدمتهم الشهيد مبروك.

واعترف "عويس"، الذى أرشد المتهمين فى تنظيم بيت المقدس الإرهابي، على خط سير "مبروك"، ورقمه الكودى ومحل إقامته، ليسهل عليهم اغتياله، بأنه كان يحضر جلسات دينية حول تطبيق الشريعة الإسلامية وأحكامها، وتعرّف خلالها على المتهم الثالث، السابق اعتقاله، والذى يعتنق والمتهم الأول الأفكار التكفيرية التى تدعو إلى تكفير الحاكم والعاملين بسلطات الدولة من الجيش والشرطة، وإنهما حاولا استقطابه لاعتناق ذلك الفكر.

وأضاف «عويس»، أنه فى غضون الفترة من شهر أغسطس عام 2011، وحتى شهر فبراير عام 2012، وإبَّان عمله رئيساً لوحدة مرور الأجرة بمجمع السلام، هاتفه المتهم الثانى والأربعون، ناقلاً إليه رغبة المتهم الثالث فى لقائه، حيث التقاه وعرض عليه الأخير مبالغ مالية مقابل اصطناعه أوراقاً لسيارة تم تهريبها من دولة ليبيا، مبرراً فعله بعدم مخالفة التهريب الجمركى لأحكام الشريعة الإسلامية، إلا أنه رفض.

وأشار فى تحقيقات النيابة، إلى أنه فى غضون شهر ديسمبر عام 2012، هاتفه المتهم الثانى والأربعون طالباً لقاءه، فالتقاه فى حضور المتهم الثالث، وأفصح له الأخير عن قيامهما بجمع بيانات ومعلومات عن أسماء ضباط جهاز أمن الدولة، الذين عملوا به إبَّان عهد الرئيس الأسبق، طالباً منه إمداده بمعلومات عنهم، وخصَّ منهم الضابط وائل المصيلحى، والضابط محمد محمدين، والضابط أحمد سامح، وعرض عليه حينها المتهم الثالث قرابة سبع صور على هاتفه المحمول لضباطٍ طالباً إمداده ببياناتهم، وأنه على إثر إضافته المتهم الثالث، صديقاً له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عرض عليه المتهم الثالث، صورة نشرها المتهم على حسابه، جمعته وآخرين منهم المجنى عليه محمد مبروك، طالباً إمداده بالمعلومات عنهم، وبيان من سبق عمله بجهاز مباحث أمن الدولة.

ولفت "عويس"، إلى أنه لطبيعة عمله بجهة المرور، متاح له الاطلاع على بيانات السيارات والمسجلة بأسمائهم وعناوينهم وأرقامهم القومية، أياً كانت جهة ترخيص السيارة، وكذا الاطلاع على بيانات رخص القيادة، وفى إطار ذلك طلب منه المتهم الثالث، الاستعلام عن بيانات سيارة بحجة اعتزامه شراءها، فكشف عليها وتبين أنها مملوكة لمسيحي، وأن المتهم الثالث، حضر إليه بمكتبه، بوحدة المرور مقر عمله، مرتين، ومكث فى إحداهما بالمكتب بمفرده مدة قاربت من النصف ساعة.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري، هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.

