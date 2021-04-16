«اللي مالوش كبير»: ياسمين عبدالعزيز تطلب من العوضي قتل خالد الصاوي

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل اللي مالوش كبير أحداثًا قوية وشيقة جمعت بين ياسمين عبدالعزيز وخالد الصاوي وأحمد العوضي، خاصة بعد أن طلبت ياسمين عبدالعزيز من الأخير قتل الصاوي ما جعل الحلقة تتصدر يوتيوب وتريند منصات السوشيال ميديا.

الصاوي يحاول مصالحة ياسمين

حاول "عابد تيمور" الصاوي في اللي مالوش كبير أن يصالح زوجته "غزل" ياسمين عبدالعزيز بعد ضربها بشدة وتشويهه لوجهها، ما جعلها ترفض هذا الصلح، خاصة أنها تكرهه ولا تريد أن تستكمل حياتها معه، وأصرت على طلب الطلاق منه، ما أثار حفيظته عند رفضها العودة معه إلى المنزل، وفي الوقت ذاته لم يؤيدها الرأي أحد من أفراد عائلتها، وتوسلت شقيقتها لـ"عابد" أن يستمر في مشروع تقديمها برنامج تلفزيوني ولا يربط علاقته بشقيقتها بهذا الأمر، لكنه اشترط أن تذهب زوجته "غزل" إليه وتعتذر له، ليعمل لها هذا البرنامج.

ياسمين عبدالعزيز تطلب قتل الصاوي

قررت "غزل" ياسمين عبدالعزيز أن ترسل رسالة لسيف الخديوي (العوضي)، تخبره فيها أنها تريد مقابلته لأمر مهم، ما أثار فضوله واستعجابه لطلبها، ومن جهة أخرى لم تعلم "غزل" أن زوجها "عابد تيمور" يقوم بمراقبة حسابتها، ويشاهد هذا الرسالة التي أرسلتها على واتس آب، وانتهت أحداث الحلقة على مشهد مقابلة "غزل" للخديوي"العوضي، وهى تعطيه الدولارات مقابل التخلص من زوجها، على أن تكشف لنا الحلقة المقبلة إذا قابل هذا الطلب منها بالرفض أم الموافقة.

أحداث مسلسل اللي مالوش كبير

تدور أحداث مسلسل اللي مالوش كبير حول فتاة تدعى"غزل" من الطبقة المتوسطة التي تضطرها الظروف للزواج من رجل ثري يكبرها بسنوات كثيرة، لكن سرعان ما تحاول التخلص منه وتدخل في علاقة عاطفية مع أحد الشباب الذي يحاول مساعدتها في حل مشكلاتها.

فريق عمل اللي مالوش كبير

يشارك في بطولة المسلسل بجانب ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، خالد الصاوي، عايدة رياض، دينا فؤاد، أحمد صادق، أحمد الرافعي، إيمان السيد، أحمد سعيد عبدالغني، محمود حافظ وفتوح أحمد والمسلسل من سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، ومن إخراج مصطفى فكري ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.