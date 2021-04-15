2.4 مليار دولار واردات مصر من أكبر 5 دول مطلع 2021

الإحصاء يكشف

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات مصر من أكبر خمس دول سجلت تراجعًا إلى حدود 2.4 مليار دولار مطلع عام 2021 مقابل 2.6 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 7.3% خلال عام.

ولفت تقرير جهاز الإحصاء، إلى أن الصين جاءت في المرتبة الأولى بين الدول التي تستورد منها مصر بقيمة 887.3 مليون دولار خلال شهر يناير 2021 مقابل 1.08 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض بلغ 18.1%، وتمثلت أهم واردات مصر منها فى: آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 202.2 مليون دولار، سيارات وجرارات بقيمة 74.4 مليون دولار، شعيرات تركيبية 74.4 مليون دولار.

وجاءت فى مرتبة لاحقة أمريكا بواردات بلغت 509.7 مليون دولار خلال شهر يناير 2021 مقابل 431.3 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 78.3 مليون دولار بنسبة 18.2% خلال عام، وتمثلت أهم الواردات فى: حبوب وأثمار بقيمة 216.5 مليون دولار، وقود وزيوت معدنية بقيمة 54.5 مليون دولار، مراجل وآلات 37.6 مليون دولار، حديد وصلب 31.9 مليون دولار.

كما بلغت واردات مصر من السعودية 399.1 مليون دولار خلال شهر يناير 2021 مقابل 471.8 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق، وتمثلت أهم الواردات فى: وقود بقيمة 250.2 مليون دولار، ولدائن 94.5 مليون دولار.

وارتفعت الواردات من روسيا لـ 324.2 مليون دولار خلال شهر يناير 2021 مقابل 280.1 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه وتمثلت أهم الواردات فى: حبوب بقيمة 202.2 مليون دولار، قاطرات وعربات وأجهزة إشارة 34.3 مليون دولار، بينما سجلت الواردات من ألمانيا 309.4 مليون دولار خلال شهر يناير 2021 مقابل 356.2 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق وشملت الواردات سيارات وجرارات بقيمة 94.4 مليون دولار، مراجل وآلات 55.1 مليون دولار، منتجات صيدلة 28.7 مليون دولار، طائرات وسفن فضائية 19.6 مليون دولار.

يشار إلى أن جملة صادرات مصر لدول العالم قد بلغت 27.5 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 30.5 مليار دولار خلال عام 2019، بانخفاض 2.9 مليار دولار خلال عام، فيما تراجعت الواردات من 76.3 مليار دولار لـ 69.6 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.