«سمكة وفانوس».. عودة زينة رمضان الورقية في أسوان (فيديو)

لاستعادة التراث ونقلها للأجيال الجديدة

رغم مرور الزمن وتقدم الوسائل التكنولوجية، إلا أن هناك عادات رمضانية مميزة للأهالي يحرصون عليها خلال الشهر المعظم، لتبعث الفرحة والبهجة في قلوبهم احتفالاً بقدوم شهر الخير، الذي ينظرونه من عام لأخر.



وعلى الرغم من ظهور أشكال جديدة من الزينة الرمضانية الجاهزة متنوعة الرسومات والخامات انتشرت في الأسواق مع الاستعدادات لشهر رمضان الكريم، إلا أن كانت هناك وجهة نظر أخرى لأهالي أحد شوارع مدينة أسوان، والذين فضلوا تزيين الشارع بطريقتهم الخاصة المتميزة بالطابع البدائي، باعتبارها نوع من الزينة التي يتم صنعها يَدَوِيًّا من ورق الكتب الدراسية، وبواسطة المقص يتم تحديد الأشكال المطلوبة، وتعد موروثًا قديمًا انتقل من الأجداد إلى الكبار ثم إلى الصغار وهكذا.



- زينة رمضان الورقية تعود شارع المطعني



ومع تجولنا في شوارع وسط مدينة أسوان لرصد مظاهر الفرحة للأهالي وتنوعها احتفالاً بحلول الشهر الكريم، وجدنا أشكال مميزة من الزينة الورقية تم صنعها يَدَوِيًّا وعلي الطريقة البدائية، حيث حرص أهالي شارع المطعني، على تزين الشارع بأكمله بالأشكال المتعدد الزينة منها الفانوس، والسمكة، وغيرها من الأشكال البدائية، وذلك في إطار بعث البهجة والسرور للأهالي ولكل المارة من الشارع.



جدير بالذكر أن الأهالي بمحافظة أسوان لشهر كانوا قد استعدوا لشهر رمضان المبارك، من خلال تزيين الشوارع بالزينة وحبال الأنوار المضيئة للاحتفال بقدوم شهر الخير، كما حرص عدد من أصحاب الشقق السكنية بالعقارات علي وضع حبال الأنوار أمام النوافذ والشرفات الخاصة بهم، و ذلك وسط أجواء مليئة بالفرحة والبهجة لحلول الشهر الكريم الذي بقدومه يأتي إلينا الفرح لشوقنا له.

- تشديد على الالتزام بقرارات مواجهة كورونا



وكان اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، قد شدد على مسؤولي كافة الجهات المعنية بضرورة الالتزام بتطبيق قرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والتي صدرت في مطلع إبريل الحالي بشأن تجنب بعض الطقوس للحد من أي زيادات في أعداد المصابين بفيروس كورونا خلال الشهر الكريمـ وذلك وجاء ذلك من أجل تحقيق التعايش الآمن مع أزمة فيروس كورونا المستجد خلال شهر رمضان المعظم، وحرصا على صحة المواطنني وعدم انتشار الفيروس.