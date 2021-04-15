البرلمان الفرنسي يجرم ممارسة الجنس مع الأطفال دون 15 عاما

أقر البرلمان الفرنسي، اليوم الخميس، تشريعا يعتبر ممارسة الجنس مع طفلة دون 15 عاما اغتصابا.

وتستحق عقوبة تصل إلى السجن 20 عاما، مما يجعل قانون العقوبات الفرنسي أقرب في هذا الصدد إلى أمثاله في العديد من الدول الغربية الأخرى.

وعلى الرغم من أن سن الرشد كان في السابق 15 عاما، إلا أن المدعين في فرنسا كان يُطلب منهم في العادة إثبات أن ممارسة الجنس لم تكن بالتراضي للحصول على إدانة بالاغتصاب.

وقال وزير العدل الفرنسي إيريك دوبون-موريتي أمام الجمعية الوطنية "هذا قانون تاريخي لأطفالنا ولمجتمعنا".

وأضاف "لن يكون بمقدور معتد من البالغين الزعم بالحصول على موافقة قاصر تقل عن 15 عاما".

وقالت الجمعية الوطنية إن الموافقة على التشريع في القراءة الأخيرة كانت بالإجماع.

ومن جانبه، قالت السلطات الصحية الفرنسية، اليوم، إن عدد الوفيات بلغ جراء الإصابة بكوفيد-19 أكثر من مئة ألف الخميس، بعد تسجيل ما يزيد عن 300 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، والأربعاء، كان عدد الوفيات 99.805.

وفرنسا هي ثالث دولة في أوروبا تتخطى عتبة مئة ألف وفاة بكوفيد-19 بعد المملكة المتحدة وإيطاليا، وعلى صعيد العالم تسجّل الولايات المتحدة أكبر حصيلة وفيات مع أكثر من نصف مليون حالة، تليها البرازيل.

وتواجه فرنسا موجة وبائية ثالثة، وتخطى عدد المصابين الذين أدخلوا العناية المركزة 5900 مريض، وهي أعلى حصيلة منذ ربيع العام 2020.

وتتّهم أحزاب معارضة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه سمح بخروج الأزمة عن السيطرة برفضه المتكرر دعوات الأطباء لفرض إغلاق ثالث على صعيد البلاد، إلى أن وافق أخيرا على إغلاق المدارس في الثالث من أبريل.

وتتعرّض فرنسا لانتقادات بسبب حملة التلقيح البطيئة نسبيا على أراضيها، وفي حين تسارعت وتيرة التلقيح في الأسابيع الأخيرة، لا تزال فرنسا متأخرة بأشواط في هذا المجال عن دول عدة بما فيها بريطانيا، وإلى حد الآن بلغ عدد الجرعات التي تم تلقيها في إطار حملة التلقيح في فرنسا 15.75 مليون، مقابل 40.96 مليون في بريطانيا.

وفي سياق متصل، تناقش وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، مع نظيرتها وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب كارنباور الأسبوع القادم، المشروع المتعطل لإنتاج طائرة حربية فرنسية-ألمانية وكذلك تصاعد حدة التوتر مع روسيا بشأن أوكرانيا.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية في برلين اليوم الخميس، إن من بين الموضوعات التي ستشملها المحادثات يوم الثلاثاء في باريس المهام العسكرية لكلا البلدين في الساحل الأفريقي والوضع في منطقة المحيطين الهندي والهادي.

وأضاف أن كرامب كارنباور ستلتقي يوم الاثنين مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج في بروكسل، وتطوير طائرة مقاتلة من الجيل القادم هو أكبر مشروع دفاعي في أوروبا وتعطل بسبب خلاف بين شركتي إيرباص وداسو وكذلك الخلافات بين ألمانيا وفرنسا.