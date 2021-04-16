«أحسن أب»: على ربيع مزورًا وهالة فاخر رئيس لجنة تحكيم في الحلقة 3

تفاصيل الحلقة 3 أحسن اب

شهدت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل أحسن أب لنجم مسرح مصر على ربيع أحداثًا كوميدية مختلفة بدأت بسرقة مختار اللول (على ربيع) لاب توب من إحدى السيارات التي يمتلكها أحمد جمال سعيد، لتزوير بطاقة له بمهنة مدرس تاريخ (عبد الحفيظ الغرباوى) للاشتراك فى مسابقة أحسن أب، كما قام بتزوير شهادة ميلاد للطفل زيكا ليحمل اسم عبد المدثر.

وقام على ربيع بالتقديم في مسابقة أحسن أب التي يرأس لجنة تحكيمها الفنانة هالة فاخر وتتكون من إيمان السيد والفنان محمد الصاوي، بينما تقوم هاجر أحمد بالمذيعة التي تقدم البرنامج.

على الجانب الآخر، يتقابل على ربيع أحد المشاركين في المسابقة وهو حسام داغر الذي يقدم في نفس المسابقة ويقول له إنه متخوف من أعضاء لجنة التحكيم خاصة هالة فاخر، لتنتهي الحلقة بتشاور كل من أعضاء اللجنة التحكيم فى مسابقة أحسن أب.

ويجسد علي ربيع خلال أحداث المسلسل دور حرامي يشارك في مسابقة أحسن أب ويستعين بطفل من الشارع لينتحل دور ابنه من أجل الفوز بجائزة البرنامج المالية الكبرى وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي خلال 15 حلقة.

مسلسل "أحسن أب" بطولة على ربيع ويعرض على شاشة قناة الحياة الساعة 6:30 مساءً، يوميًا خلال شهر رمضان، وميعاد الإعادة الأولى الساعة 5:15 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 11:15 صباحا وهو من تأليف محمد محمدى وأحمد محيى، وإخراج معتز التونى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك في بطولته بجانب علي ربيع هاجر أحمد أحمد تهامى وحسام داغر وسامي مغاوري وعدد من الفنانين من تأليف محمد المحمدي وأحمد محيي وإخراج معتز التونى.