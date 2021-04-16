الجمعة 16 أبريل 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

يحيي وجدي : ألبير أرييه رحيل الشيوعي الأخير

يحيى وجدي: ألبير آرييه رفض الرحيل عن مصر وعاش معاديًا للصهيونية

ألبير اريية
ألبير اريية

غيب الموت، الخميس، الكاتب ألبير آرييه أقدم يهودي في القاهرة عن عمر ناهز 91 عامًا. 

ونعى الشاعر يحيي وجدي عبر صفحة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الراحل قائلاً: "مصر فقدت النهاردة حاجة كبيرة خالص، قيمة اسمها ألبير أرييه؛ المناضل الشيوعي اليهودي الوطني، الأستاذ ألبير رغم فارق السن الكبير بيننا؛ اللي يتجاوز أكتر من 50 سنة كان صديق، صديق ملهم ومرجع حي لي في تاريخ الحركة الشيوعية المصرية، وتاريخ المصريين اليهود، وتاريخ وسط البلد، أرييه هو المعادل الموضوعي للبشاشة والصدق والإخلاص الشديد في علاقته بمن حوله؛ ومناضل من طراز فريد واجه السجن قرابة 15 عامًا؛ منها أكثر من 10 سنوات متصلة، ورفض تماما ترك مصر وظل حتى يومه الأخير معاديًا للصهيونية ودولتها، رحم الله المناضل المصري الجميل، وألهم كل عائلته ورفاقه الصبر والسلوان على هذا الفقد الكبير".

وقال وجدي، لـ"الدستور"، إن ألبير آرييه أحد ابرز أعضاء تنظيم منظمة "حدتو" إلى جانب كونه ناشطا اجتماعيا وسط اليهود الفقراء، معاديًا للصهيونية في كل صورها، لافتًا إلى أن أرييه ورفاقة أسسوا حركة الأسكرا الشرارة والتي كانت منظمة صغيرة هدفها مقاومة النشاط الصهيوني وسط اليهود المصريين ووصل الأمر إلى الاعتداء عليه من جانب الصهاينة:"أنا مهتم من نهاية التسعينيات بتاريخ الحركة الشيوعية، خصوصًا حركة حدتو؛ وقابلت الأستاذ ألبير لتسجيل شهادة معه عن اليهود المصريين في الحركة؛ وصرنا أصدقاء".

يحيي وجدي ألبيرآريية هجرة مصر وعاش معاديا للصهيوينية

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