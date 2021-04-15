العراق: هجمات أربيل بكردستان تستهدف زعزعة السلم الاجتماعي ونشر الإرهاب

أكدت وزارتا الداخلية الاتحادية بالعراق وبإقليم كردستان، اليوم الخميس، أن الاعتداءات الخطيرة ضد أربيل ومناطق أخرى تستهدف زعزعة السلم الاجتماعي ومحاولة زرع الفتنة وخلط الأوراق.

وقالت وزارتا الداخلية الاتحادية بالعراق وبإقليم كردستان، في بيان مساء اليوم ان الاعتداءات الخطيرة التي وقعت مؤخرًا ضد أربيل ومناطق أخرى تقع ضمن الاعتداءات الإرهابية المنظمة التي تستهدف أمن البلاد.

وأضاف البيان: "ضمان أمن العراق أمام مثل هذه الاعتداءات مسؤولية الحكومة الاتحادية والمؤسسات الرسمية ومنها القوى الأمنية في إقليم كردستان".

وأوضحت وزارتا الداخلية أن فرق التحقيق باشرت مهامها إثر صدور توجيهات رئيس الوزراء لكشف المتورطين في الاعتداءات وتقديمهم إلى القضاء.

وشدد البيان المشترك على أن الاعتداءات تأتي في محاولة يائسة لضرب التطورات الايجابية التي حصلت في العلاقة بين العراق وكردستان.

استهداف مطار أربيل بطائرة مفخخة

يذكر أن مطار أربيل الدولي في إقليم كردستان العراق تعرض أمس لهجوم بصاروخ، بينما لا زالت الجهات الأمنية المختصة باشرت التحقيق في الحادث لتحديد مكان إطلاق الصاروخ.

وقال مسؤولون أكراد إن طائرة مسيرة ألقت متفجرات قرب قوات أمريكية متمركزة في مطار أربيل بكردستان العراق، كما أسفر هجوم صاروخي آخر عن مقتل جندي تركي في قاعدة عسكرية قريبة.

وقالت وزارة الداخلية في حكومة كردستان إن الطائرة المسيرة كانت تحمل مادة تي.إن.تي التي استخدمتها لاستهداف القوات الأمريكية.



وأشادت جماعة يقول مسؤولون غربيون وبعض المسؤولين العراقيين إنها متحالفة مع إيران بالهجوم لكنها لم تعلن مسؤوليتها عن الحادث صراحة.

الأمم المتحدة تؤكد دعم العراق

وكانت الممثلة الأممية الخاصة في العراق جينين هينيس بلاسخارت أكدت أن الأحداث التي شهدها إقليم كردستان تهدد استقرار العراق، قائلة إنها مثال آخر على المحاولات الطائشة لتأجيج التوترات وتهديد استقرار هذه البلد.

وأدانت بلاسخارت أعمال العنف داعية الحكومتين الاتحادية وإقليم کردستان إلى التحرك بسرعة وانسجام لمنع المزيد من التصعيد.

وتستهدف الجماعات المسلحة المدعومة من إيران الوجود الأمريكي والتركي وتطالب بانسحاب جميع القوات الأجنبية بالكامل، بينما ترد الولايات المتحدة بضربات جوية على هذه الفصائل المتحالفة مع إيران.

وأدانت العديد من الدول الكبرى والعربية الهجوم الذي وقع في أربيل مطالبين بوقف مثل هذه الأعمال وضرورة دعم العراق.