اتحاد المستثمرين: توجه حكومي بإنشاء مصانع تكميلية لتخفيض فاتورة الاستيراد

"الصناعات التكميلية" ستقوم بزيادة الاستثمارات المحلية وخفض نسبة البطالة

قال المهندس علاء السقطي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الحكومة المصرية تولي اهتماماً كبيرًا بإنشاء مصانع خاصة بالصناعات التكميلية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف السقطي في تصريح خاص لــ"الدستور"، أن الصناعات التكميلية هي المساعدة في تصنيع الصناعات العملاقة، ودائماً المصانع المصرية كانت تستوردها من الخارج، مشيراً إلى أن أصحاب المصانع شعروا بأزمة كبيرة عند بداية جائحة كورونا عند غلق الاستيراد والتصدير وبعض المصانع الكبيرة توقفت إنتاجها بسبب الصناعات التكميلية.

وأشار نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ان تدشين مصانع تكميلية لها أهمية كبيرة للاقتصاد المحلي، مؤكدًا انها ستقوم بزيادة الاستثمارات المحلية بالإضافة إلى خفض فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات وهذا ماتعمل عليه الدولة خلال الفترة الحالية، فضلاً عن خفض معدلات البطالة من خلال توفير الآلاف من فرص العمل.

دور الحكومة المصرية في دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أكد السقطي، أن الحكومة المصرية لها دور كبير في حل التحديات والصعوبات التي واجهت أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال جائحة كورونا، فاطلقت مبادرة داعمة و محفزة للقطاع من خلال تسهيل وتيسير الإجراءات التمويلية لأصحاب تلك المشروعات حتى لا يخسرون أو يتأثرون بالتداعيات السلبية.

وأوضح أن هذا القطاع له أهمية كبيرة جدًا في اقتصاد أي دولة على مستوى العالم، فهناك اقتصاديات دول معتمدة على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل الهند والصين، مؤكدًا أن اي شاب خريج حديث بإمكانه افتتاح مشروع خاص له بمنتهى السهولة واليسر، مشيراً إلى أن الإجراءات التمويلية لافتتاح اي مشروع لم تقتصر على الشباب والرجال فقط، فالنساء نصيب كبير أيضاً لافتتاح مشروعات خاصة بهن، وذلك لخطة الدولة لتمكين المرأة اقتصاديًا.