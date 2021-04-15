الخميس 15 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تجديد تكليف كريم سلام وكيلا لمديرية الصحة بالقاهرة للطب العلاجي

وزيرة الصحة
وزيرة الصحة

أصدرت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، القرار الوزاري رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢١، بشأن تجديد تكليف الدكتور كريم أحمد سلام، وكيل مديرية الشئون الصحية بالقاهرة للطب العلاجي لمدة عام.

وكان الدكتور كريم سلام قد شغل منصب وكيل المديرية لمدة ٣ شهور وشغل منصب نائب مدير معهد ناصر للطوارئ والرعايات المركزة وعمل في عدد من الوظائف القيادية في الوزارة، لمستشفى الإسماعيلية النموذجي، والزهور النموذجي ببورسعيد، ومستشفيات رأس سدر وأبورديس بسيناء، ثم عمل بهيئة الإسعاف. 

وكان آخر ما تولاه مستشفى المنيرة العام التي شهدت تطويرا شاملا لجميع خدماتها خلال فترة تولية المستشفى. 

يأتي ذلك في إطار انتهاج وزارة الصحة والسكان تبني الشباب والعمل على اختيار عناصر شابة للعمل على تطوير المنظومة الصحية بعدد من الكفاءات الشبابية.

 

الصحة الشئون الصحية بالقاهرة معهد ناصر القرار الوزاري المنيرة العام

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