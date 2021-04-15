«المركزي»: ارتفاع أسعار السلع الغذائية وراء معدلات التضخم

استقر المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر عند 4.5 ٪ في مارس وفبراير 2021 ، بعدما سجل 4.3 ٪ في يناير 2021 ، طبقا للتحليل الشهري للتضخم الصادر عن البنك المركزي.

وقد سجل التضخم العام معدل شهري بلغ 0.6 ٪ في كل من مارس 2021 ومارس 2020 .

ويرجع التضخم العام الشهري في مارس 2021 الى ارتفاع اسعار السلع الغذائية نتيجة ارتفاع مساهمة كل من السلع الغذائية الأساسية والخضروات والفاكهة الطازجة بذات القدر تقريبا.

وقد عكس ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية الرتفاع الموسمي لأسعار الدواجن بشكل أساسي، في حين ارتفعت اسعار الخضروات والفاكهة الطازجة بالتزامن مع نمطها الموسمي. في ذات الوقت، استقرت اسعار السلع غير الغذائية نسبي لتعكس انخفاض اسعار الملابس وانخفاض قيمة الايجارات، ليساهموا مجتمعين بمساهمة طفيفة في المعدل الشهري للتضخم العام.

بناء على ذلك، استقر المعدل السنوي للتضخم العام في مارس 2021 والذي جاء محصلة ارتفاع المساهمة السنوية لتضخم السلع الغذائية حدَّ منه انخفاض المساهمة السنوية لتضخم السلع غير الغذائية. حيث سجل المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية 1.0 ٪ في مارس

2021 مقارنة بسالب 0.5 ٪ في فبراير ويناير 2021 . وقد جاء هذا الرتفاع مدفوعاا بارتفاع مساهمة الخضروات والفاكهة الطازجة، بالإضافة إلى السلع الغذائية الأساسية، ولكن بقدر اقل. بينما انخفض المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية الى 6.0 ٪ في مارس

2021 من 6.6 ٪ في فبراير 2021 ، وهو أدني معدل مسجل له منذ يونيو 2014 .

وقد جاء الانخفاض مدفوعا بانخفاض المساهمة السنوية للسلع والخدمات المحددة أسعارها إداريا، بالإضافة إلى انخفاض مساهمة الخدمات ولكن بدرجة أقل.

وارتفعت اسعار الخضروات الطازجة بعد أن انخفضت لثلاثة أشهر متتالية بمعدل بلغ 4.7 ٪، في حين ارتفعت أسعار الفاكهة الطازجة بمعدل بلغ 10.0 ٪، وهو أعلى معدل شهري مسجل لها لشهر مارس تاريخيا منذ عام 2008 ، وارتفعت أسعار الدواجن للشهر الرابع على التوالي بمعدل بلغ 6.5 ٪،وارتفعت اسعار اللحوم الحمراء للشهر الثالث على التوالي بمعدل بلغ 0.6 ٪، وارتفعت اسعار البيض للشهر الثالث على التوالي بمعدل بلغ 0.8 ٪.