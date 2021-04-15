خبير: مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسودان ينهي الأزمة ويوفر فائض للتصدير

الشافعي " الغاز الطبيعي ومحطات الكهرباء يحقق الدعم لحوض النيل

أكد الدكتور خالد الشافعي رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن مصر حققت طفرة كبيرة في مجال الاكتشافات البترولية والغاز الطبيعي ومحطات الكهرباء، التي يمكن تصديرها إلى السودان لتدعيم العلاقات التجارية من جهة، ودعم المشروعات الوليدة في مجال التنقيب عن البترول السوداني لدعم وتعزيز الاستثمارات من جهة أخرى. وعلى صعيد موازٍ، فإنه لزيادة معدلات التجارة البينية، هناك ضرورة لإعادة النظر في التعريفة الجمركية المرتفعة على بعض السلع المستثناة من تطبيق الإعفاء وفقًا لاتفاقية الكوميسا.

وقال «الشافعي» فى تصريح لـ«الدستور»، إن هناك تضافر بين العلاقات المصرية السودانية، حيث سجل حجم الاستثمارات السودانية في مصر نحو 1.9 مليون دولار والتي تتركز في القطاعات الصناعية والتمويلية والخدمية والزراعية والإنشائية والسياحة والاتصالات.

وأوضح «الشافعي» أن هناك العديد من المشروعات الكبرى التي تحتاج للخبرات المشتركة بين البلدين بالعديد من المجالات منها ضرورة اقتناص الاستثمار بالمشروعات الزراعية حيث سجل مساحة الاستثمار نحو 100 ألف فدان في ولاية النيل الأزرق، وكذلك مشروع استراتيجي للحوم في ولاية النيل الأبيض بمساحة 40 ألف فدان ، موضحاً أن سيتم تخصيصها لإنشاء مزارع متكاملة للثروة الحيوانية، بالاضافة إلى إنشاء مجمع “وادي النيل لتطوير صناعة الخبز” في الخرطوم.

وأكد الخبير الاقتصادي، على أهمية تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسودان، والذي يساعد السودان في الاستفادة من التجربة المصرية في القضاء على أزمة الكهرباء وتوفير فائض للتصدير، وغيرها من المشروعات.

ـ حجم التبادل التجاري المصري السوداني

وأعلن الشافعي، عن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان ليسجل نحو 669.1 مليون دولار خلال العام 2020 ، مقابل 606.8 مليون دولار ، فضلاعن ارتفاع إجمالى الصادرات المصرية إلى السودان ارتفعت إلى 465.5 مليون دولار خلال عام 2020، مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 ليسجل نحو م 399.3 مليون دولار .

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أنه تمثلت أهم الصادرات فى المنتجات الحيوانية والنباتية والمشروبات والتبغ، ومصنوعات الرخام والخزف والزجاج، والمنتجات الكيماوية والبلاستيك.، بينما انخفض إجمالى الواردات المصرية من السودان خلال عام 2020 لتبلغ بقيمة 203.6 مليون دولار مقارنة بعام 2019 لتسجل نحو 207.5 مليون دولار.