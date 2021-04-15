محمود خليل يكتب.. لا أستطيع الحياة بوجدان ميت

يحاول «آدم الصغير» القيام ليجلس.. يشعر بالعجز.. يتململ فى نومته.. ويقول لنفسه: لا أستطيع القيام.. وليس بمقدورى الجلوس.. فما بالك بالجرى.. ماذا يكون الموت غير هذا السكون الذى يلفنى من كل اتجاه.. ينظر إلى جده «آدم الكبير» ويسأل:

- الشاب: متى أقوم يا جدى؟

- الشيخ: عندما تكتمل التجربة.. كل راقد وله قيامة يحيا بعدها.

- الشاب: أشعر أننى ميت بالحياة.

- الشيخ: جدى الترجمان كان يصرخ ويقول: «لا أستطيع الحياة بوجدان ميت».. كان يشعر بالحزن والأسى وهو يكسب رزقه الوفير من أيدى الفرنساوية.. كان يرى الألم والمذلة فى أعين المصريين الذين أصبح واحدًا منهم فتدور الدنيا برأسه.. كما تلف رأسك وتدور عندما يضيق صدرك ويطلب الهواء.. انظر:

يظهر حسن الترجمان وهو يقف بين نابليون بونابرت والسيد محمد كريم.. يقول الترجمان:

- الترجمان: سيد محمد كريم صارى عسكر يتهمك بقتل جنود فرنسيين بسبب معصيتك الأوامر وتحريض الأهالى على المقاومة.

- محمد كريم: وماذا كان ينتظر منى أن أفعل؟

- الترجمان: يقول صارى عسكر عليك أن تدفع ٣٠ ألف ريال فرانسة تعويضًا عما فعلته.. أنت رجل غنى.. افتدِ نفسك بالمال.

- محمد كريم: يعطينى مهلة.

- الترجمان: صارى عسكر يمنحك مهلة ١٢ ساعة.

يظهر السيد محمد كريم وهو يناشد السيد أحمد المحروقى وكبار التجار والأعيان أن يجمعوا له المبلغ ولا يستجيب له أحد.. ينظر إليه حسن الترجمان وهو يعد الريالات التى حصل عليها من الفرنساوية مقابل الترجمة، ثم يتوقف فجأة وهو يسمع السيد محمد كريم يستجدى الناس قائلًا: «اشترونى يا مسلمين».

- الترجمان يقول لزوجته: لم يشتره أحد ولو بنصف فضة.

- الزوجة: كم أعطوك اليوم؟.

- الترجمان: كل همك فيما أعطونى.. أنا أتمزق.. لقد أعدموا السيد بالبنادق.. وقطعوا رأسه وعلقوه على نبوت وطافوا به فى ميدان الرميلة.. ماذا بقى بعد ذلك؟

- الزوجة: المهم.. كم أعطوك؟.

- الترجمان: لا أستطيع الحياة بوجدان ميت.

يتوجه الشيخ «آدم الكبير» إلى «آدم الحفيد» ويقول له: الترجمان كان يربح كثيرًا من شغلته، لكنه عجز عن قتل إحساسه.. ظل يشعر بالخزى وهو يرى نفسه أداة فى أيدى ظلمة يستبيحون أرض وعرض ومال ودماء غيرهم.. وجاءت القاضية يوم إعدام «سليمان» قاتل كليبر.. حضر التحقيقات كترجمان بين الحلبى والقضاة الفرنسيين:

- الترجمان: يسألك عن اسمك وعمرك وصنعتك.

- الحلبى: اسمى سليمان ولادة بر الشام وعمرى ٢٤ سنة وصنعتى كاتب عربى.. وسكنتى حلب.

- الترجمان: يسألك كم زمان لك فى مصر؟

- الحلبى: بقى لى ٥ أشهر.

- الترجمان: يسألك هل تعرف الوزير الأعظم؟

- الحلبى: أنا ابن عرب ومثلى ليس يعرف الوزير الأعظم.

- الترجمان: يسألك هل أبلغت أحدًا بمقصودك قتل صارى عسكر؟.

- الحلبى: السيد محمد الغزى والسيد أحمد الوالى والشيخ عبدالله الغزى.

- الترجمان: هل حدثك المشايخ أن المسلم مسموح له بقتل الكفار فى مصر ليكتب له أجر ويقبل عند النبى محمد؟.

- الحلبى: ما فتحت سيرة المغازاة إلا لمن سميتهم.

حكموا على «الحلبى» بالإعدام، وحين حانت ساعة التنفيذ حضر «الترجمان» ليؤدى مهمته فى الترجمة. كان «سليمان» المسكين يسير مكبلًا، وقد أحرق الفرنساوية يده التى طعنت صارى عسكر، ومن ورائه الترجمان والأسى والشفقة يملآن قلبه.. وصل الركب إلى «تل العقارب» حيث قرر الفرنساوية «خوزقة» الحلبى على أن يترك على الخازوق حتى تأكل الطيور رمته.. صرخ «سليمان» وطلب شربة ماء، لأن البعض نصحه بأنه إذا شرب الماء وهو على الخازوق مات سريعًا، كاد «الترجمان» أن يهرول إليه بطلبه، لكنه جبن.. مات «سليمان».

وقف «الترجمان» أمام جثة «الحلبى» وهو يردد: مات بعد أن عاش تجربته، أما أنا فلا بد أن أنهى هذه التجربة.