«الثروة الداجنة»: مصر تمتلك مخزون استراتيجي حتى نهاية رمضان

شهدت أسعار الدواجن حالة من الاستقرار في ثالث أيام رمضان بعد ارتفاع طفيف شهدته في البداية، رغم وجود مخزون استراتيجي يكفي لتغطية السوق المحلي حتى نهاية شهر رمضان.

وتقدم “الدستور” نشرة يومية عن متوسط أسعار الدواجن ومعدلات التغير من حين لآخر.

وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية، إن هناك استقرار في أسعار الدواجن في الأسواق بعد ما كانت سجلت ارتفاع طفيف في الأسعار بداية رمصان بسبب زيادة الطلب.

وأوضح عبد العزيز السيد، أن الشعبة قدمت استعدادات مستقبلية من قبل شهر رمضان بخمسة أشهر بتوفير كميات كبيرة من الدواجن تكفي لتغطية السوق المحلي، لافتا إلى أن مصر تمتلك مخزون استراتيجي يكفي للتصدير للخارج ويكفي لتغطية السوق المحلي وهناك فائض للتصدير للخارج في حال سماح الحكومة بالتصدير مرة أخرى.

وأكد على وجود كمية كبيرة تكفي لتغطية السوق المحلي بنهاية رمصان دون أي ارتفاعات أخرى .

وأوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية، أن هناك وفرة من المعروض في جميع منتجات الدواجن، نتيجة ارتفاع حجم الانتاج الكلي وارتفاع حجم الإنتاج من المناطق الريفية والتربية المنزلية في كثير من البيوت.

وسجلت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة عند سعر 31 جنيها للكيلو، في حين يتراوح سعر الكيلو للمستهلك بين 33-36 جنيها بحسب المنطقة.

وسجلت أسعار الدواجن البلدى في المزرعة 35 جنيها للكيلو وترواح سعر الكيلو للمستهلك بين 36 - 40 جنيها للكيلو، سعر الدواجن المجمدة بين 36 - 40 جنيها الكيلو.

وأوضح أن أسعار الدواجن الحالية جائت بعد ارتفاع طفيف بقيمة ٣ جنيهات بداية رمضان ومن المتوقع أن تشهد انخفاض خلال الشهر المقبل وبعد انتهاء ايام العيد حتي سعر ٢٨ جنيه.

كان وزير الزراعة السيد القصير، قد صرح أن حجم إنتاج مصر من الدواجن يبلغ 4 مليون دجاجة يوميا، بمتوسط إنتاج سنوي يبلغ حوالي مليار وأربعمئة مليون دجاجة، وحوالي ثلاثة عشر مليار بيضة.

وتابع: "نحقق أكثر من 97% من احتياجاتنا من الدواجن ولدينا اكتفاء ذاتي من البيض وفائض للتصدير وحجم الاستثمارات في صناعة الدواجن حوالي 90 مليار جنية ويستوعب أكثر من 2,5 مليون عامل.