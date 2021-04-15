الخميس 15 أبريل 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

السيسي لرئيس جيبوتي: موقفنا ثابت بضرورة التوصل لاتفاق مُلزم حول سد النهضة

جريدة الدستور

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة.

وصرّح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول التباحث بشأن عدد من موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، خاصةً على الصعيد الاقتصادي والتبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية، وذلك في ظل التعاون الثنائي والإقليمي الممتد بين البلدين لتحقيق المصالح المشتركة وصون الأمن والاستقرار، خاصةً في منطقتي القرن الإفريقي والبحر الأحمر.

وتقدم الرئيس بالتهنئة إلى شقيقه الرئيس "جيلة" بمناسبة إعادة انتخابه لولاية جديدة، معرباً سيادته عن تمنياته بخالص التوفيق والنجاح في مهمته لتحقيق التقدم المنشود للشعب الجيبوتي الشقيق.

من جانبه، أكد الرئيس "جيلة" اعتزاز جيبوتي بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين البلدين الشقيقين، لاسيما في ضوء حرص مصر المستمر على تلبية الاحتياجات التنموية لبلاده، مشيراً في هذا الصدد إلى وجود آفاق واسعة لتطوير العلاقات ودفع أطر التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وعلى صعيد القضايا الإقليمية، تم تبادل الرؤى بشأن تطورات قضية سد النهضة، حيث أكد الرئيس موقف مصر الثابت بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم وشامل حول ملء وتشغيل السد، وقد تم التوافق بشأن أهمية تسوية هذه القضية الحيوية لتفادي تأثيرها السلبي على أمن واستقرار المنطقة بالكامل.

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