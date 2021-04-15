مهدي مبارك يكتب.. جولة فى بلد «البخارى».. لا يعرفون سيرة الرسول ويمنعون صلاة الأطفال

كان بلدًا محتلًا من روسيا الشيوعية.. ٩٠٪ من شعبه مسلمون، خرج منه البخارى والخوارزمى وابن سينا والبيرونى، وحاول أن يحتفظ بإسلامه قبل أن يدخل الحرب فى أفغانستان مجبرًا على جناح الاتحاد السوفيتى، يحارب أمريكا والجهاديين، ويصاب بالصداع والحساسية من الإسلام لأنه أصبح مرتبطًا بالإرهاب.

انتهت التجربة الصعبة، وبقى الخوف من أى عابر للحدود أو ملتحٍ أو محجبة أو شخص يريد أن يدخل مسجدًا ليصلى.

كانت الطالبة الأوزبكية لويزا موينجونوفا تريد العمل فى قطاع السياحة الإسلامية المنتعش بأوزبكستان قبل أن تُطرد من الجامعة، والسبب أنها مسلمة متدينة وترتدى الحجاب.

مسلمة.. وممنوعة من الحجاب فى دولة إسلامية!

تحوّل الخبر إلى «نكتة» بوكالات الأنباء، ووراء النكتة تاريخ من القلق، وحكايات «الإسلام الوسطى الجميل».

كان الأطفال «تحت ١٤ عامًا»، حتى وقت قريب، ممنوعين من الصلاة بالمساجد؛ إذا ذهب أب بابنه يدخل ليصلى، ويبقى الابن بالخارج فى عهدة الشرطة.. أرادت الدولة أن تصنع جيلًا حرًا يختار دينه حين يبلغ سنًا مناسبة، فلا يجوز أن يجبره الأهل على الصلاة.

الحجاب والنقاب كانا ممنوعين بالأماكن العامة، وسماع الأذان شىء نادر.. يمكن أن تُقبّل صديقتك فى الشارع، الجيل الجديد لن يغضب لكن كبار السن سيعترضون ويتحول الاعتراض إلى درس فى الدين أو صفعة على الوجه، واعتراضهم ليس قانونيًا، فالدستور لا يجرم القُبلات فى الطريق العام، والشىء الوحيد الذى يشير إلى الإسلام فى الشوارع هو المبانى على الطراز الإسلامى والمساجد والعمارات القديمة والأضرحة الباقية من آثار المغول.

تقدس صديقتى «سيرا» الأمير تيمور، تقف أمام تمثاله «الذى يحمل سيفًا» بمنطقة ميلاده، وتقول إنه كان قائدًا إسلاميًا عظيمًا.

أبحث عن هذا الأمير، الذى لم أسمع به فى التاريخ الإسلامى، فأكتشف أنه «تيمور لنك»، حفيد المغولى جنكيز خان الذى درسنا جرائمه فى كتب المدرسة.

لا نملك تاريخًا إسلاميًا واحدًا، تيمور لنك- بالنسبة لها- قائد عظيم حمى أجدادها ولا تعرف وجهه الآخر، بينما تروى كتب التاريخ العربية أنه سفاح دمر وحكم دولًا إسلامية بالقوة، وقتل أعدادًا هائلة من المسلمين.

يحتفظ «الأوزبك» بالطراز الإسلامى بصلاة الجمعة، تجد حشودًا من المسلمين بأزياء بيضاء و«طواقى» يخترقون الشوارع ذهابًا وعودة، وفى باقى الأيام تعود أوزبكستان إلى حريتها: الملاهى الليلية مفتوحة للجميع وتناول الخمور فى المقاهى كشُرب البيبسى، والمسلمون يعرفون التاريخ الإنسانى للرسول: «معاملاته الطيبة ورفقه بالحيوانات وحبه لزوجاته»، ويجهلون غزواته ومواقفه، وخلفاءه الراشدين.

يأتى بعد النبى محمد- فى المكانة- قادة المغول، وأشهرهم «تيمور لنك»، ثم الإمام البخارى وعلماء الدين المولودون فى أوزبكستان، يدرسون قصصهم فى مادة التاريخ وليس الدين.

لا تعرف المدارس حصة الدين، فالدين ليس مكانه المدرسة، ومن يريد لأولاده أن يكونوا متدينين يذهب بهم إلى «فصول تقوية» دينية لدراسة القرآن واللغة العربية، وخريجو هذه الفصول يفرضون قيودًا متشددة على من حولهم، فإلقاء الطعام يصبح حرامًا حتى لو كان فاسدًا، وتفويت النوافل والسنن يتحول إلى كبيرة من الكبائر، والاختلاط يكون فى مرتبة الزنا، والعلاقات بالمسيحيين واليهود تختفى، رغم أن المثل الشعبى يقول عن أصحاب الديانات الأخرى فى أوزبكستان: «إن لم يكونوا مؤمنين، فهم يتمتعون بالإنصاف».

الإسلام ليس واحدًا، يملك كل بلد إسلامًا خاصًا يتأثر بذكرياته وجيرانه وملوكه، ففى رمضان لا شىء يتغير فى شوارع أوزبكستان، تصدح الملاهى الليلية ومحال الخمور بالموسيقى والرقص، وتتغير ساعات العمل فقط، لأن ٩٠٪ من الموظفين مسلمون لن يتركوا الإفطار ليعملوا.