الخميس 15 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصحة» تستعد لاستقبال مليون جرعة من لقاح سينوفارم خلال أيام

وزيرة الصحة والسكان
وزيرة الصحة والسكان

كشف مصدر بوزارة الصحة والسكان، أن مصر تستعد لوصول ما يقرب من مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن مصر استقبلت أكثر من 600 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" حتى الآن. 

وأوضح المصدر أنه سيتم التوسع في تلقيح المواطنين بعدما تم التوسع في أماكن تلقي اللقاحات لتصبح 350 مركزًا على مستوى الجمهورية ، مؤكدا أنه تم مد فترة العمل بمراكز تلقي اللقاحات خلال شهر رمضان من الساعة الـ 9 صباحًا حتى الـ 10 مساءً. 

وكانت قد قالت مصادر بوزارة الصحة والسكان، إن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، شددت على استمرار تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا بالمراكز المخصصة في المحافظات خلال رمضان بنفس الأداء بالتزامن مع خطة التوسع في تشغيل مراكز جديدة تسهيلاً على المواطنين وتخفيفاً للتزاحم.

وكشفت المصادر لـ"الدستور"، عن الانتهاء من تطعيم أكثر من ربع مليون مواطن من الأطقم الطبية والمواطنين من الفئات المستحقة للتطعيم بلقاح كورونا منذ انطلاق حملات التطعيم، كما تم تسجيل أكثر من 1.1 مليون مواطن للحصول على اللقاح وذلك على الموقع الإليكتروني الذى خصصته الوزارة.

وناشدت وزارة الصحة المواطنين في حال أي ظهور أعراض مرضية لفيروس كورونا الالتزام بتطبيق العزل الذاتي في المنزل والتوجه إلى أقرب مستشفى تابعة لوزارة الصحة و السكان، أو الاتصال مباشرة بالخط الساخن "105" للاستفسارات عن فيروس كورونا، كما لفتت إلى أهمية متابعة مرضى العزل المنزلي لحالتهم الصحية على الرقم "1440"، مؤكدة أن تلك الخطوط تتميز بتقديم استشارات طبية دقيقة وسريعة للمواطنين. 

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 

نسخة اندرويد

https://bit.ly/2MHG97L

نسخة ايفون

https://apple.co/3gURgYJ

فيروس كورونا وزارة الصحة لقاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصدر أمني ينفي إضراب الصحفي مجدي حسين عن الطعام داخل السجن

«كرم المنايفة».. شباب «شما» يدشنون حملة لإفطار الصائمين على الطريق الإقليمي

السجن سنة مع الشغل والنفاذ للمتستر على المتهم بالتحرش بطفلة المعادى

تفاصيل تحول رانيا صفوت من مذيعة لقاتلة زوج شقيقتها

إشادات عالمية بإنجازات مصر فى الطاقة: أعادت بناء الاقتصاد

مصدر بـ«علمية كورونا»: مصر دخلت الموجة الثالثة من انتشار الفيروس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

محمد المعتصم يكتب: يجعل كلامنا

ماجد حبته

الحقوقيون والسد الإثيوبى

مؤمن المحمدي

يعنى إيه «رأى»؟

د. منى حلمى

أبريل والسفر إلى أمى «نوال» لاحتضانها تحت التراب إلى الأبد

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

فقه بني إسرائيل (1) .. كيف يرى اليهود الله؟

الخارجية الفلسطينية تنتظر موقفًا أمريكيًا ودوليًا حازمًا من الاستيطان

خبراء أمميون يؤكدون تصاعد عنف المستوطنين فى الأرض الفلسطينية المحتلة