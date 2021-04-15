«الصحة» تستعد لاستقبال مليون جرعة من لقاح سينوفارم خلال أيام

كشف مصدر بوزارة الصحة والسكان، أن مصر تستعد لوصول ما يقرب من مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن مصر استقبلت أكثر من 600 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" حتى الآن.

وأوضح المصدر أنه سيتم التوسع في تلقيح المواطنين بعدما تم التوسع في أماكن تلقي اللقاحات لتصبح 350 مركزًا على مستوى الجمهورية ، مؤكدا أنه تم مد فترة العمل بمراكز تلقي اللقاحات خلال شهر رمضان من الساعة الـ 9 صباحًا حتى الـ 10 مساءً.

وكانت قد قالت مصادر بوزارة الصحة والسكان، إن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، شددت على استمرار تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا بالمراكز المخصصة في المحافظات خلال رمضان بنفس الأداء بالتزامن مع خطة التوسع في تشغيل مراكز جديدة تسهيلاً على المواطنين وتخفيفاً للتزاحم.

وكشفت المصادر لـ"الدستور"، عن الانتهاء من تطعيم أكثر من ربع مليون مواطن من الأطقم الطبية والمواطنين من الفئات المستحقة للتطعيم بلقاح كورونا منذ انطلاق حملات التطعيم، كما تم تسجيل أكثر من 1.1 مليون مواطن للحصول على اللقاح وذلك على الموقع الإليكتروني الذى خصصته الوزارة.

وناشدت وزارة الصحة المواطنين في حال أي ظهور أعراض مرضية لفيروس كورونا الالتزام بتطبيق العزل الذاتي في المنزل والتوجه إلى أقرب مستشفى تابعة لوزارة الصحة و السكان، أو الاتصال مباشرة بالخط الساخن "105" للاستفسارات عن فيروس كورونا، كما لفتت إلى أهمية متابعة مرضى العزل المنزلي لحالتهم الصحية على الرقم "1440"، مؤكدة أن تلك الخطوط تتميز بتقديم استشارات طبية دقيقة وسريعة للمواطنين.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

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