محمد عبدالعزيز يكتب : إنهم السادة يا سادة... الإمام أبو حنيفة

1- الإمام الأعظم

إنه الإمام الذي قيل إنه ظل يُصلّي الفجر بوضوء العشاء أربعين سنةً ، وقيل إنّه قرأ القرآن في الموضع الذي مات فيه سبعة الآف مرّة؛ إنه الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان .

ولد الإمام في الكوفة بالعراق عام 700 م لأب فارسي يعمل بالتجارة تعود أصوله إلى أفغانستان .

دخل جد الإمام الإسلام في عهد الفاروق عمر .

أقبل الإمام على الدراسة و برع في علم الكلام و العقائد .

ثم استقر على علم الفقه.



انشغل أبو حنيفة بتجارة والده و جده ، إلى أن التقاه الإمام الشعبي يوما و رأى فيه نجابة و يقظة فنصحه بمراجعة العلماء و الانتظام في تلقي علوم الدين . و فعل ذلك على يد عدد من كبار علماء الكوفة غير أنه لازم حماد بن أبي سليمان . و ظل في صحبته يتلقى العلم على يديه حتى رحل . فجلس أبو حنيفة في مجلس شيخه بمسجد الكوفة و هو في سن الأربعين .

اعتمد مذهب أبو حنيفة الفقهي على القرآن الكريم، والسنة النبوية، والإجماع، والقياس، والاستحسان، والعُرف والعادة كمصادر اشتق منها مذهبه الفقهي



كان الإمام شديد السخاء في الإنفاق على طلاب العلم و مشايخه حتى روي عنه قوله لهم : " أنفقوا في حوائجكم، ولا تحمدوا إلا الله، فإني ما أعطيتكم من مالي شيئاً، ولكن من فضل الله علي فيكم" . قال عبدالله بن المبارك عنه إنه أفقه الناس . و قال فيه الإمام أحمد إنه من العلم والورع والزهد وإيثار الآخرة بمحل لا يدركه أحد . قال عنه وكيع : " كان أبو حنيفة عظيم الأمانة، وكان يؤثر رضا الله تعالى على كل شيء، ولو أخذته السيوف في الله تعالى لاحتمله " . و حول فضله كعالم يقول عنه الإمام الشافعي :" من أراد أن يتبحَّر في الفقه فهو عيال على أبي حنيفة " . و قال عنه الإمام يحيى : " و الله إنه لأعلم هذه الأمة بما جاء عن الله ورسوله " .



تعرض الإمام لمحنتين شديدتين في حياته مما جعله واحدا من أهم أهل الابتلاء .

و في كلتيهما صبر و ثبت على ما يراه حقا : كانت المحنة الأولى بسبب تأييده للإمام زيد بن علي زين العابدين و دعمه لتمرده ضد هشام بن عبدالملك بن مروان و خروجه عليه ، فقد سانده بعشرة آلاف درهم . و تأكيدا لولائه للدولة الأموية طلب منه والي الكوفة أن يتولى معه بعض شئون الحكم فرفض رفضا قاطعا . فحبس و ضرب لأيام عديدة حتى كاد أن يهلك . و اضطر الوالي لتخلية سبيله ، فخرج إلى مكة و هناك استمر يعلم الناس فقهه إلة أن تولى العباسيون الحكم فعاد إلى الكوفة في خلافة أبي جعفر المنصور .



اشتد الخلاف بين العباسيين و العلويين . و كان أبو حنيفة شديد الولاء لأبناء علي ، حتى إنه كان يجاهر بموقفه في حلقات درسه . مبالغا في تأييد محمد النفس الزكية ضد أبو جعفر المنصور . و اختبارا لولاء أبو حنيفة فأراد أن يجعله قاضيا ، لكنه رفض ، حتى إنه رفض أن يكون في مقام المرجعية للقضاة حين يستفتونه فيما يستعصي عليهم . كما امتنع عن قبول عطايا الخليفة .



ضُرب فوق المئة سوط ، وأخرج من السجن على أن يلزم الباب، كما طلب منه أن يفتي فيما يرفع إليه من الأحكام، وكانت ترسل إليه المسائل، لكنه لا يفتي ، فأمر أن يعاد إلى السجن، فأُعيد وغُلظ عليه وضُيق تضييقاً شديداً. وقد اتفق الرواة على أنه حُبس، وألدرجة أنه لم يجلس للإفتاء والتدريس بعد ذلك، إذ إنه مات بعد هذه المحنة .

قيل إنه توفي – رضي الله عنه – ببغداد في اليوم الذي وُلد فيه الإمام الشافعي ، ويذكر أن الإمام النعمان لما أحس بالموت سجد، فمات وهو ساجد.

و كان قد أوصى أن يُدفن في أرض طيبة لم يجر عليها غصب، وألا يدفن في أرض قد اتُّهم الأميرُ بأنه غصبها، حتى يُروى أن أبا جعفر عندما علم ذلك قال: «من يعذرني من أبي حنيفة حياً وميتاً»، و صلى عليه نحو خمسين ألفاً، حتى قيل إن أبو جعفر المنصور – على مابينهما من خلاف - صلى على قبره بعد دفنه .