مواعيد مسلسل المداح 2021

يبحث الكثير في مصر والوطن العربي عن مواعيد مسلسل المداح على جميع القنوات، وذلك بعد ان اثار اعجاب الكثير من المشاهدين في عرض اولي حلقاته مع اولي ايام شهر رمضان المعظيم.

وتقدم الدستور مواعيد مسلسل المداح على جميع القنوات والذي يقوم ببطولته حمادة هلال مع أحمد بدير، خالد سرحان، نسرين طافش، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادى خفاجة، تامر شلتوت، صبحى خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدى رفعت، بسمة ماهر وآخرين ومن سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسرى ومدير تصوير كريم عاشور، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

مواعيد مسلسل المداح على جميع القنوات

قناة النهار

ويعرض علي قناة النهار في تمام الساعة التاسعة مساءاً ، ويعاد في تمام الساعة الرابعة صباحاً ، والاعاده الثانية في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً ، والاعادة الثالثة والاخيره في تمام الساعه الرابعة عصرا .

قناة النهار دراما

ويعرض علي قناة النهار دراما في تمام الساعة العاشرة مساءا ، والاعادة في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً .

قناة الرشيد

ويعرض علي قناة الرشيد في تمام الساعة السادسة مساءا ، والاعادة في تمام الساعة الواحدة صباحا.

art حكايات

ويعرض علي قناة art حكايات في تمام الساعة السابعة مساءا ، والاعادة الاولي في تمام الساعة الثالثة صباحا، والاعاده الاخيرة في تمام الساعه الحادية عشر صباحاً.

art حكايات2

ويعرض علي art حكايات2 في تمام الساعة الحادية عشر مساءا ، والاعادة الاولي في تمام الساعة السابعة صباحا، والاعاده الاخيرة في تمام الساعه الثالثة صباحاً.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل المداح

قناة النهار

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11785

معامل تصحيح الخطأ: 3\4

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي.

قناة النهار دراما

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11488.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

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قناة الرشيد

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد 12360.

معامل الترميز 27500.

الاستقطاب أفقي.

قناة ART حكايات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد 12034

الاستقطاب أفقي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6

قناة ARTحكايات2

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد 12034

الجودة SD

الاستقطاب أفقي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6.