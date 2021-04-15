وزارة التخطيط توضح أبرز المعلومات عن حملة «المليون ريادي» وأهدافها

بعد إطلاقها رسميا..

نشرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أبرز معلومات عن حملة المليون ريادي ضمن سلسلة سؤال وجواب مع التخطيط في رمضان، والتي نستعرضها في السطور الآتية:

- حملة "المليون ريادي" هي حملة أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة في مشروع رواد 2030 تهدف إلى تأهيل مليون رائد أعمال بحلول عام 2030 وذلك في إطار استراتيجية التنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030.



توفر الحملة التي تستهدف الشباب المصري من جميع الأعمار والفئات؛ البرنامج التدريبي الكامل عبر الإنترنت، مع توفير مدربين على أعلى مستوى، وبرامج تدريبية خاصة بريادة الأعمال باللغتين العربية والإنجليزية، ويحصل المتدرب على شهادة إتمام الدورة التدريبية بنهاية البرنامج.

وينقسم البرنامج التدريبي إلى ثلاث مراحل:

- المرحلة الأولى: تشمل التعرف على نموذج العمل التجاري للشركات الناشئة، اختبار فكرة الشركة الناشئة، الإدارة المالية للشركات الناشئة، تطوير الأعمال للشركات الناشئة، بناء العلامة التجارية للشركات الناشئة، مهارات القيادة الفعالة لرواد الأعمال، جاهزية الشركة الناشئة للاستثمار، ومن فكرة إلى مشروع في ٣٠ يوما.

- المرحلة الثانية: تشمل التعرف على قانون الاستثمار المصري وتأسيس الشركات، الضرائب المصرية والتأمينات الاجتماعية والتزامات الشركة الناشئة، تعيين واختيار الموظفين في الشركات الناشئة، إدارة مراحل النمو وتطور الشركات الناشئة، بناء وتطوير فرق العمل في الشركات الناشئة، إدارة المشروعات في الشركات الناشئة، زيادة رأس المال والتمويل للشركات الناشئة، واتخاذ القرارات وحل المشكلات لرواد الأعمال.

- المرحلة الثالثة: يتعرف رواد الأعمال على الإبداع والابتكار لرواد الأعمال، تحليل البيانات والمعلومات في الشركات الناشئة، إدارة وتطوير المنتجات الرقمية للشركات الناشئة، التسويق واستخدام شبكات التواصل الاجتماعي للشركات الناشئة، البيع وإدارة المبيعات لرواد الأعمال، التخطيط الاستراتيجي للشركات الناشئة، تحفيز وتطوير العاملين في الشركات الناشئة، وقوانين الملكية الفكرية وحفظ حقوق الشركات الناشئة.

للتسجيل في حملة "المليون ريادي" من خلال الرابط https://millionrowad.com/register