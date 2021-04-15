الخميس 15 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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أطعمة يجب تناولها أثناء الإفطار للقضاء على الاكتئاب

الاكتئاب
الاكتئاب

نشرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية تقريرا عن علاقة صوم شهر رمضان المبارك والاكتئاب، فقد أشارت الدراسات التي قام بها عدد من الباحثين  إلى أن عدم تناول أى من السعرات الحرارية لمدة زمنية أطول من 10 ساعات يؤدي بدوره ما تؤديه أدوية مضادات الاكتئاب في علاجه مما يعتبر وسيلة جديدة للعلاج.

وأضاف التقرير أن الصيام يعمل على تحسين المزاج ويخفف بشكل ما من التوتر بسبب التقليل المستمر للسعرات الحرارية وأن هذه التأثيرات المضادة للاكتئاب كانت بسبب زيادة توافر الناقلات العصبية مثل السيروتونين، وأن الأشخاص المصابين بالاكتئاب يعانون من نقص كبير في كمية ثلاث ناقلات عصبية مهمة هي الدوبامين والسيروتونين والنورأدرينالين الأمر الذي يؤدي إلى عيب في الاتصال الدماغي ونقل الرسالة، وبالتالي التسبب بأعراض الاكتئاب ويساعد الصيام على تخفيف هذه الأعراض.

وأشار التقرير إلى أن الصيام يساعد بشكل كبير على تنشيط الخلايا العصبية بالدماغ وحمايتها، وتعزيز الترابط بين الخلايا الجديدة، مما يقوي الذاكرة ويعمل على تحسين الحالة المزاجية ويساهم بشكل كبير في زيادة إنتاج بعض البروتينات الهامة لخلايا الدماغ مما يجعل الشخص يستطيع التعامل مع الضغط النفسي لأن هذه البروتينات تساهم بشكل كبير في حماية الخلايا الدماغية بسبب زيادة إنتاج البروتينات.

وأشار التقرير الى بعض الأطعمة التى يجب على مرضي الاكتئاب تناولها في شهر رمضان المبارك، وتتنوع بين الخضروات والفواكه والبروتينات والألبان حتى تعمل على تغذية الجسم بشكل سليم وتعويضه عن العناصر التى يفقدها أثناء الصيام طوال اليوم.

- الفواكه:

اوصى التقرير بضرورة تناول الفواكه الطازجة مثل الموز والتمر والأناناس والخوخ والبرقوق والبطيخ لتحسين المزاج ولتعويض الجسم عن المياه التى يفقدها.

- الزبادي:

يجب تناول 2 كوب من الزبادي في السحور لانه غني بالكالسيوم والبروتينات.

- اللحوم:

يجب تناول وجبتين في الاسبوع من اللحوم البيضاء مثل الدواجن والأسماك.

- السوائل:

يجب تعويض الجسم عن ما يفقده من سوائل بتناول العصائر الطازجة والابتعاد عن المشروبات الغازية والمصنعة.

- المكسرات:

يجب تناول المكسرات لانها غنية بالعديد من الفيتامينات مثل الجوز، و الكاجو والبندق واللوز وعين الجمل لغناهم بأحماض أوميجا 3 الدهنية ومضادات الأكسدة التى تدعم صحة الدماغ وتعمل على تحسين المزاج.

 

الاكتئاب الصيام المكسرات العصائر شهر رمضان تحسين المزاج التوتر السعرات الحرارية

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