الحلقة 3 «أحسن أب».. على ربيع يفشل في سرقة أموال the good father

عرضت فضائية الحياة الحلقة الثالثة من مسلسل "أحسن أب "لنجم الكوميديا على ربيع والتي شهدت تطورًا كبيرًا في الأحداث والعديد من المفارقات الكوميدية بين على ربيع والطفل زيكا.

أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل أحسن أب

تبدأ أحداث الحلقة الثالثة من «أحسن أب» بدخول مختار اللول الذي يجسد دوره على ربيع الي الفندق بصحبة الطفل المتسول زيكا (كريم حسين) الذي قام على ربيع بإحضاره ليقوم بدور ابنه للتقديم في مسابقة the good father، ويحاول مختار اللول (على ربيع) بمعاونة زيكا سرقة أموال المسابقة بعد أن قام بتغيير شكله، لكن جميع محاولات باءت بالفشل.

تتصاعد وتيرة الأحداث فى إطار كوميدي ويقوم مختار اللول بسرقة (لاب توب) من إحدى السيارات الملاكي للقيام بتزوير شهادة ميلاد وبطاقة له باسم المدرس عبد الحفيظ الغرباوي، حتى يتمكن من المشاركة في المسابقة.

على جانب آخر، يواجه والد مختار اللول الذي يقوم بدوره سامي مغاوري العديد من المشاكل مع الديانة وتقوم زوجته بتسديد الفلوس، وينجح خالد عليش في تزوير بطاقة لعلي ربيع وشهادة ميلاد للطفل زيكا باسم عبد المدثر ويقوم على ربيع بالذهاب لأحد المولات لشراء ملابس جديدة للمشاركة في المسابقة.

ويتعرف مختار اللول على كاريمان «هاجر أحمد» التى تبدأ العمل في قناة والدها «عماد رشاد» وتتعامل مع المتقدمين لمسابقة «أحسن أب»، ومنهم الطفل «عبد المدثر» في إطار كوميدي، فيما يضع مختار منوم في الشاي للعاملين في المسابقة لاتمام سرقة أموال المسابقة، لكنه يفشل.

مواعيد عرض مسلسل أحسن أب

تعرض قناة الحياة مسلسل "أحسن أب"، للنجم على ربيع الساعة 6:30 مساءً يوميًا خلال شهر رمضان، على أن تكون مواعيد الإعادة الأولى 5:15 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 11:15 صباحا.

قصة مسلسل أحسن أب

يقدم على ربيع خلال أحداث مسلسل أحسن أب دور حرامي يسعى للمشاركة في مسابقة أحسن أب للفوز بالجائزة الأولى ويقوم بالبحث عن طفل ليلعب دور ابنه وينتحل شخصية والده وتدور أحداثه في إطار كوميدي خلال 15 حلقة.

أبطال مسلسل “أحسن أب"

مسلسل "أحسن أب" تأليف محمد محمدى وأحمد محيى، وإخراج معتز التونى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك في بطولته بجانب علي ربيع، هاجر أحمد، أحمد تهامي، حسام داغر، سامي مغاوري، وعدد من الفنانين من تأليف محمد المحمدي، وأحمد محيي وإخراج معتز التوني.