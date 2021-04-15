رئيس الحكومة الليبية: استطاعنا توحيد 80% من المؤسسات

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة أن نحو 80% من مؤسسات الدولة الليبية "تم توحيدها" وبقيت المؤسسة العسكرية فقط.

وشدد الدبيبة خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بموسكو على أن "أي دولة لا توجد بها مؤسسة عسكرية لن تقوم لها قائمة"، داعيا جميع أطراف المؤسسة العسكرية إلى الالتقاء تحت مظلة الحكومة.

وأضاف الدبيبة أن حكومته "تطلب المساعدة من روسيا في كل شيء"، داعيا جميع الشركات الروسية العاملة في مجال الغاز إلى العودة إلى ليبيا.

وأكد الدبيبة رغبة حكومته في "تفعيل وتجديد العقود الموقعة مع روسيا قبل 2011".

من جهته، قال لافروف إن القيادة الروسية مستعدة لتقديم الحلول لإحداث انفراجات في الأزمات القائمة في ليبيا، معربا عن أمله في أن المباحثات الجارية اليوم ستمكن الطرفين من تبادل المعلومات حول تنفيذ المقررات الدولية بشأن ليبيا.

وقد بدأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة زيارة إلى روسيا اليوم الخميس على رأس وفد حكومي يضم وزراء ومسؤولين عسكريين.

وقال الناطق باسم الدبيبة ومجلس الوزراء الليبي محمد حمودة إن وفدا يرأسه الدبيبة يزور روسيا الخميس.

وأضاف حمودة أن الوفد يضم وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، ووزير النفط محمد عون، ومسؤولا في رئاسة الأركان الليبية.

ولم يوضح حمودة مدة الزيارة، لكنه أفاد بأن هدفها "إجراء مباحثات في قضايا تهم الجانبين الليبي والروسي".

وتعتبر هذه هي أول زيارة يجريها الدبيبة إلى روسيا عقب تسلمه مهامه في 16 مارس الماضي.