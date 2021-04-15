96 مليون دولار مساعدات أمريكية مخصصة لجنوب السودان

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن تقديم مساعدات إنسانية قيمتها حوالي 96 مليون دولار؛ استجابة لحالة الطوارئ الإنسانية بسبب القتال المُشتعل في جنوب السودان.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس- في بيان نشرته الوزارة عبر موقعها الالكتروني اليوم الخميس- إن الولايات المتحدة أعلنت اليوم عن تخصيص أكثر من 95 مليون دولار لدعم الاستجابة للطوارئ الإنسانية في جنوب السودان وهذا التمويل سيوفر الحماية الضرورية والفرص الاقتصادية والمأوى والرعاية الصحية الأساسية والمساعدة الغذائية الطارئة ومياه الشرب الآمنة والصرف الصحي وخدمات النظافة لبعض مما يقرب من أربعة ملايين لاجئ من جنوب السودان ومشرد داخليًا في جنوب السودان.



وأوضح أن هذه المساعدات تدعم أيضا اللاجئين والمجتمعات المضيفة في أوغندا والسودان وإثيوبيا وكينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وقال إن "هذا الإعلان يشمل ما يقرب من 53 مليون دولار من خلال وكالة التنمية الدولية وحوالي 43 مليون دولار من وزارة الخارجية ما يرفع إجمالي المساعدات الإنسانية الأمريكية إلى أكثر من 482 مليون دولار في السنة المالية 2021".



وأشار إلى أن الفيضانات والعنف العرقي والسياسي والافتقار إلى الحكم الفعال في السنوات الأخيرة تسببت في تدمير سبل العيش وتشريد المزيد من جنوب السودان وزيادة انعدام الأمن الغذائي، ما زاد من احتمالية حدوث مجاعة في أجزاء من البلاد، لافتة إلى أن جائحة كوفيد -19 زادت من تفاقم الأزمة.



وناشدت الولايات المتحدة المانحين وحكومة جنوب السودان العمل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لدعم الاستجابة الإنسانية في جنوب السودان، مشيرة إلى أن المساعدة الإنسانية لن تحل الصراع، لكنها ضرورية لإبقاء المدنيين على قيد الحياة ففي نهاية المطاف، الإرادة والحلول السياسية هي السبيل الوحيد لإنهاء معاناة شعب جنوب السودان.