الخميس 15 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

مواعيد مسلسل الطاووس 2021

مواعيد مسلسل الطاووس على جميع القنوات

الفنان جمال سليمان
الفنان جمال سليمان في مسلسل الطاووس

يبحث الكثير في مصر والوطن العربي عن مواعيد مسلسل الطاووس على جميع القنوات حيث يعتبر من أهم المسلسلات الدرامية التي تعرض في رمضان الحالي 2021 و التي تتناول  قضايا الغنف ضد المرأة، وخاصا  قضية الاغتصاب الشهيرة بحادث الفيرومنت التي أثارت الجدل خلال الفترة الحالية.

 

مواعيد مسلسل الطاووس على جميع القنوات 

وتنشر "الدستور"، في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم الخميس 15-4-2021، مواعيد مسلسل الطاووس علي جميع القنوات ، وهو من بطولة:  جمال سليمان وسميحة أيوب وسهر الصايغ وهبة عبد الغني بالإضافة إلى رانيا محمود ياسين، وغيرهم والمسلسل من سيناريو وحوار كريم الدليل ومن إخراج رءوف عبد العزيز.

 

أحداث مسلسل الطاووس

يتناول المسلسل قضايا العنف ضد المرأة، حيث تتعرض بطلة المسلسل سهر الصايغ إلى حادث اغتصاب، وتتابع الأحداث لعرض ما تواجهه هذه الفتاة، ويقوم الفنان جمال سليمان بتجسيد دور المحامي كمال الأسطول الذي يقوم بالدفاع عنها.

 

تردد القنوات الناقلة لـ مسلسل الطاووس

ترددات قنوات تردد القاهرة والناس 

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12284 .

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي (V).

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

 

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11430.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي (V).

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

 

  • تردد قنوات النهار 

القمر الصناعي: نايل سات

التردد الجديد: 11785.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

 

مواعيد مسلسل الطاووس علي جميع القنوات 

  • قناة النهار 

يتم عرضه على قناة النهار يوميا في تمام الساعة الحادية عشرة مساءا.

 

  • قناة النهار دراما

 بينما يتم على قناة النهار دراما في تمام الساعة الثانية عشرة مساءا.

مواعيد مسلسل المداح على جميع القنوات (dostor.org)

تفاصيل برنامج شيخ الحارة للإعلامية إيناس الدغيدي (dostor.org)

 

  • منصة viu

 

  • قناة القاهرة والناس

ويتم عرضه على القاهرة والناس في تمام الساعه الحادية عشرة مساءا.

 

  • القاهرة والناس 2

ويت عرضه على القاهرة والناس 2 في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءا.

مسلسل الطاووس الغنف ضد المرأة قضية الاغتصاب سهر الصايغ سميحة ايوب جمال سليمان هبة عبد الغني رانيا محمود ياسين تردد القنوات الناقلة لـ مسلسل الطاووس مواعيد مسلسل الطاووس علي جميع القنوات أحداث مسلسل الطاووس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصدر أمني ينفي إضراب الصحفي مجدي حسين عن الطعام داخل السجن

«كرم المنايفة».. شباب «شما» يدشنون حملة لإفطار الصائمين على الطريق الإقليمي

السجن سنة مع الشغل والنفاذ للمتستر على المتهم بالتحرش بطفلة المعادى

تفاصيل تحول رانيا صفوت من مذيعة لقاتلة زوج شقيقتها

إشادات عالمية بإنجازات مصر فى الطاقة: أعادت بناء الاقتصاد

مصدر بـ«علمية كورونا»: مصر دخلت الموجة الثالثة من انتشار الفيروس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

محمد المعتصم يكتب: يجعل كلامنا

ماجد حبته

الحقوقيون والسد الإثيوبى

مؤمن المحمدي

يعنى إيه «رأى»؟

د. منى حلمى

أبريل والسفر إلى أمى «نوال» لاحتضانها تحت التراب إلى الأبد

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

فقه بني إسرائيل (1) .. كيف يرى اليهود الله؟

الخارجية الفلسطينية تنتظر موقفًا أمريكيًا ودوليًا حازمًا من الاستيطان

خبراء أمميون يؤكدون تصاعد عنف المستوطنين فى الأرض الفلسطينية المحتلة