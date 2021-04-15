مواعيد مسلسل الطاووس 2021

يبحث الكثير في مصر والوطن العربي عن مواعيد مسلسل الطاووس على جميع القنوات حيث يعتبر من أهم المسلسلات الدرامية التي تعرض في رمضان الحالي 2021 و التي تتناول قضايا الغنف ضد المرأة، وخاصا قضية الاغتصاب الشهيرة بحادث الفيرومنت التي أثارت الجدل خلال الفترة الحالية.

مواعيد مسلسل الطاووس على جميع القنوات

وتنشر "الدستور"، في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم الخميس 15-4-2021، مواعيد مسلسل الطاووس علي جميع القنوات ، وهو من بطولة: جمال سليمان وسميحة أيوب وسهر الصايغ وهبة عبد الغني بالإضافة إلى رانيا محمود ياسين، وغيرهم والمسلسل من سيناريو وحوار كريم الدليل ومن إخراج رءوف عبد العزيز.

أحداث مسلسل الطاووس

يتناول المسلسل قضايا العنف ضد المرأة، حيث تتعرض بطلة المسلسل سهر الصايغ إلى حادث اغتصاب، وتتابع الأحداث لعرض ما تواجهه هذه الفتاة، ويقوم الفنان جمال سليمان بتجسيد دور المحامي كمال الأسطول الذي يقوم بالدفاع عنها.

تردد القنوات الناقلة لـ مسلسل الطاووس

ترددات قنوات تردد القاهرة والناس

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12284 .

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي (V).

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11430.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي (V).

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

تردد قنوات النهار

القمر الصناعي: نايل سات

التردد الجديد: 11785.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

مواعيد مسلسل الطاووس علي جميع القنوات

قناة النهار

يتم عرضه على قناة النهار يوميا في تمام الساعة الحادية عشرة مساءا.

قناة النهار دراما

بينما يتم على قناة النهار دراما في تمام الساعة الثانية عشرة مساءا.

منصة viu

قناة القاهرة والناس

ويتم عرضه على القاهرة والناس في تمام الساعه الحادية عشرة مساءا.

القاهرة والناس 2

ويت عرضه على القاهرة والناس 2 في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءا.