«اتحاد الصناعات» يدعو صندوق النقد الدولي لاجتماع تحالف الأعمال العالمي

دعا محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، الدكتور محي الدين، مدير صندوق النقد الدولي لحضور الاجتماع السنوي لتحالف الأعمال عبر تقنية الفيديو كونفرانس.



واستعرض محي الدين العديد من الموضوعات المهمة ذات الصلة بالتعافي من جائحة كورونا، والتي تناول فيها التأثير العالمي للجائحة علي الإقتصاد والأنظمة المالية، وكيفية التعافي من الازمة، بناء مستقبل افضل، وايضا خطوات التنمية التي يجب وضعها في الاعتبار للفترة القادمة.



وأكد محي الدين أهمية الاستثمار في العامل البشر والبنية التحتية و أيضا الطرق المرنة للتعامل مع الازمات لتحقيق مستقبل أفضل.



وأوضح المهندس طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات المصرية، أهمية الشمول المجتمعي في التصدي لمثل هذه الازمات، وضرورة التكاتف دوليا لوصول لقاح الكورونا إلي الجميع دون تمييز، كما شدد علي أهمية مناقشة موضوعات علي رأسها السياسات التجارية وعودة الحركة والانتقال الدولي وكيفية تذليل العقبات للوصول إلي هذه الأهداف.