الخميس 15 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«اتحاد الصناعات» يدعو صندوق النقد الدولي لاجتماع تحالف الأعمال العالمي

محمد السويدي رئيس
محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات

دعا محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، الدكتور محي الدين، مدير صندوق النقد الدولي لحضور الاجتماع السنوي لتحالف الأعمال عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
 

واستعرض محي الدين العديد من الموضوعات المهمة ذات الصلة بالتعافي من جائحة كورونا، والتي تناول فيها التأثير العالمي للجائحة علي الإقتصاد والأنظمة المالية، وكيفية التعافي من الازمة، بناء مستقبل افضل، وايضا خطوات التنمية التي يجب وضعها في الاعتبار للفترة القادمة.


وأكد محي الدين أهمية الاستثمار في العامل البشر والبنية التحتية و أيضا الطرق المرنة للتعامل مع الازمات لتحقيق مستقبل أفضل.
 

وأوضح المهندس طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات المصرية، أهمية الشمول المجتمعي في التصدي لمثل هذه الازمات، وضرورة التكاتف دوليا لوصول لقاح الكورونا إلي الجميع دون تمييز، كما شدد علي أهمية مناقشة موضوعات علي رأسها السياسات التجارية وعودة الحركة والانتقال الدولي وكيفية تذليل العقبات للوصول إلي هذه الأهداف.

اتحاد الصناعات صندوق النقد الاعمال الكورونا مستقبل السياسات التجارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصدر أمني ينفي إضراب الصحفي مجدي حسين عن الطعام داخل السجن

قيمة مجوهرات حمو بيكا التي ظهر بها في «رامز عقله طار»

معسكر مغلق 48 ساعة للأهلي استعدادًا للزمالك

السجن سنة مع الشغل والنفاذ للمتستر على المتهم بالتحرش بطفلة المعادى

تفاصيل تحول رانيا صفوت من مذيعة لقاتلة زوج شقيقتها

«التموين» تعلن موعد إضافة مواليد جدد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

محمد المعتصم يكتب: يجعل كلامنا

ماجد حبته

الحقوقيون والسد الإثيوبى

مؤمن المحمدي

يعنى إيه «رأى»؟

د. منى حلمى

أبريل والسفر إلى أمى «نوال» لاحتضانها تحت التراب إلى الأبد

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية تنتظر موقفًا أمريكيًا ودوليًا حازمًا من الاستيطان

خبراء أمميون يؤكدون تصاعد عنف المستوطنين فى الأرض الفلسطينية المحتلة

تحت شعار "الإخوان الإسرائيليون": انطلاق احتفالات يوم الاستقلال الـ 73