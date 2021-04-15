الخميس 15 أبريل 2021
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رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس الجزائري يدعو شعبه إلى اختيار ممثليهم بحرية خلال الاستحقاقات

عبد المجيد تبون
عبد المجيد تبون

دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، الشعب الجزائري إلى التعبير بحرية وبأسمى الطرق الحضارية في اختيار ممثليه خلال الاستحقاقات السياسية القادمة.


وقال تبون في رسالته اليوم بمناسبة احتفال الجزائر بيوم العلم والتي تلتها نيابة عنه وزيرة الثقافة ملكية بن دودة إن "المسار الديمقراطي هو اختيار الجزائر السيدة الحرة، وهو إلى جانب تثبيت دعائم السلم والأمن، من الأهـداف المرتبطة بالمصلحة العليا للبلاد التي نتوخى تجسيدها بتضافر جهود مؤسسات الدولة والطبقة السياسية وفعاليات المجتمع المدني".


ودعا الرئيس تبون، الشعب الجزائري بكل شرائحه وفئاته إلى التعبير بكامل الحرية وبأسمى الطرق الحضارية عن اختياره لممثليه، خاصة وأن البلاد على أبواب استحقاقات سياسية في ظل تحديات داخلية وخارجية تستوقف الجميع لتغليب مصلحة الوطن عما سواها من النزعات والاعتبارات الضيقة.


وأعرب عن ثقته أن بنات وأبناء الجزائر سيمضون إلى وضع هذه اللبنة الأساسية في مسار بناء جزائر جديدة، مؤكدا أنه “لن ينال من عزمهم خداع أولئك الذين سقطوا في وحل محاولات زعزعةِ الاستقرار وبث الفرقة”.


ونوه بجهود الوطنيين المخلصين مثمنا أيضا وقوف الشباب بالتزامهم الوطني ووعيهم بالرهانات الحالية في وجه تكالب المساعي العدائية التضليلية ومخططاتها التآمرية الرامية إلى المساس بتماسك الشعب الجزائري وقداسة الوحدة الوطنية.


يذكر أن الجزائر ستشهد انتخابات تشريعية مبكرة يوم 12 يونيو المقبل.

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