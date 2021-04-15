«الزراعة»: إنتاج صنف جديد من «الكينوا» عالي الإنتاجية وأقل استهلاكا للمياه

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن تسجيل أول صنف لمحصول الكينوا تحت اسم مصر 1 بمركز البحوث الزراعية والذي تم إنتاجه في معهد بحوث المحاصيل الحقلية قسم بحوث التكثيف المحصولي والمحاصيل الجديدة، مشيرة إلى أن الصنف الجديدة من الأصناف الأعلى إنتاجية بمعدل 1.2 طن للفدان، والأقل استهلاكا للمياه ويتحمل معظم أنواع التربة.

وقالت الدكتور سحر عزمي رئيس قسم بحوث التكثيف المحصولي في تصريحات صحفية اليوم، أن أهم مميزات الصنف كينوا مصر1 هو أن فترة النمو تصل لـ130 يوما، واحتياجاته المائية قليله ونسبة البروتين بالحبوب تصل لـ13% ويحتوى على العديد من الأحماض الأمينية الأساسية، موضحة أن هذا الصنف يتميز بنسبة عالية من الليسين (5.1%)، كما يحتوى على نسبة عاليه من الفيتامينات مثل فيتامين هـ، ب، ج وكذلك المعادن مثل الكالسيوم، الفسفور، المغنسيوم، الحديد، النحاس ، المنجنيز.

وأشارت إلى أن الصنف الجديد من نبات «الكينوا مصر 1»، تجود زراعته فى معظم الأراضي بما فيها الأراضي الصحراوية والهامشية بجميع أنحاء الجمهورية، مشيرة إلي أن أصناف «الكينوا»، أمكن تحميلها مع الأشجار حديثة النمو والنخيل والزيتون وكذلك مع البصل والثوم، ويصل معدل التقاوي: 2-3 كجم للفدان، ومتوسط الإنتاج: 950 كجم والقدرة الإنتاجية تصل لـ1.2 طن عند تطبيق الممارسات الجيدة في الزراعة.

وأوضحت رئيس قسم بحوث التكثيف المحصولي أن نبات «الكينوا»، من المحاصيل الشبيهة بنبات السبانخ والسلق والبذرة صغيرة الحجم ولها أشكال وألوان متعددة حسب الصنف والبذرة عالية القيمة الغذائية خاصة في محتواها من البروتين ويمكن استخدامها كدقيق او استخدام الحبة الكاملة.

وأشارت «سحر عزمي»، إلى أن نبات «الكينوا» يساهم بنسبة عالية في تحقيق الأمن الغذائي لاحتوائه على جميع المكونات الأساسية من الأحماض الأمينية والمعادن والفيتامينات. وتتميز البذرة بجودتها الغذائية وتنوعها الجيني وقدرتها على التكيف مع مختلف المناخات وجميع أنواع الأراضي، بالإضافة إلى انخفاض تكلفة إنتاجها وهى سمات رئيسية تجعل من الكينوا محصولا متنوعا يمكن زراعته في مختلف أنحاء العالم، وتصلح زراعته في المناطق الهامشية (الأراضي الجديدة)، ويتحمل الملوحة والإجهاد البيئي واحتياجاته المائية قليلة.