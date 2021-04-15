الأمن والدفاع السوداني يبحث تطورات الخلاف مع إثيوبيا.. وينفي وجود قاعدة روسية

عقد مجلس الأمن والدفاع السوداني، اليوم الخميس، اجتماعا بالقصر الجمهوري برئاسة رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان لمناقشة القضايا الأمنية بالبلاد خاصة التوترات الحدودية بين السودان وإثيوبيا وقضية سد النهضة، نافيا انشاء قاعدة روسية بالسودان.

السيادة السوداني يؤكد استقرار وضع دارفور

وأوضح وزير دفاع السودان الفريق الركن ياسين إبراهيم ياسين، أن المجلس استمع لتنوير حول زيارة رئيس مجلس السيادة للجنينة وتقرير شامل حول مجمل الأوضاع الأمنية بولاية غرب دارفور، وذلك حسب بيان لمجلس السيادة.

وأكد وزير الدفاع أن المجلس أمن على التدابير والإجراءات الأمنية لعودة الحياة إلى طبيعتها وأهمها مراجعة القصور الأمني ومحاسبة المتقاعسين من أفراد الأجهزة الأمنية ومراجعة الخطوط الدفاعية والتأمينية لمدينة الجنينة وتحديد القطاعات والمسؤوليات واستخدام القوة الرادعة ضد المتفلتين وحاملي السلاح خارج الأطر القانونية ومستخدمي العربات غير المقننة.

وأبان ابراهيم ياسين أن التدابير شملت تحديد حركة منسوبي حركات الكفاح المسلح ومنع ارتداء الزي العسكري في المدينة إلى حين اكتمال الترتيبات الأمنية ومنع حركة عربات القوات النظامية والأجهزة الأمنية داخل الأسواق والأحياء السكنية بجانب تنفيذ حملة ضد المشردين وفاقدي السند ومعالجة أوضاعهم الاجتماعية فضلا عن الإسراع في محاسبة المتورطين في الأحداث السابقة وزيادة مراكز وأقسام الشرطة في المدينة.

وقال وزير الدفاع ان المجلس أوصى بتعزيز جهود المنظمات العاملة في المجال الإنساني وتقديم المساعدات والعون للمتأثرين بالأحداث وتفعيل دور الإدارات الأهلية.

وأشار وزير الدفاع إلى أن المجلس أحيط علما بردود الأفعال الدولية الإيجابية حول تشكيل قوات مشتركة لحفظ الأمن قوامها القوات النظامية ومنسوبي أطراف العملية السلمية الموقعين على إتفاق جوبا لسلام السودان.

السودان ينفي إنشاء قاعدة روسية على أراضيه

واستنكر المجلس ما تناولته الوسائط الإعلامية من أخبار حول البدء في إنشاء قاعدة روسية وزيارة وفد حكومي إلى إسرائيل مؤكدا عدم دقة تلك المعلومات.

السودان يتمسك بموقفه من إثيوبيا

وناقش المجلس الرؤية الوطنية حول المبادرة الإماراتية لإزالة التوتر على الحدود مع الجارة إثيوبيا، مثمنا المبادرة والجهود التي ظلت تقدمها دولة الإمارات العربية ورهن المجلس موقف السودان من المبادرة بوضع العلامات الحدودية مع إثيوبيا وفقا لاتفاقية 1902م كأساس لأي تعاون أو تفاهمات لاحقة مؤكدا تمسك السودان بحقه القانوني في أراضيه.

وجدد المجلس حرصه التام على سلامة وأمن السودان وتسخير كل آلياته وقدراته للحفاظ على الأرض والسيادة وأمن المواطن.