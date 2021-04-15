مايا مرسي تشارك في فعاليات إطلاق الكنيسة وثائق مناهضة العنف ضد المرأة

بحضور البابا تواضروس مايا مرسي تشارك في إطلاق وثائق مناهضة العنف ضد المرأة

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، ظهراليوم، في فعاليات اطلاق الكنيسة القبطية الارثوذكسية وثائق مناهضة العنف ضد المرأة ، ختان الاناث وتنظيم الاسرة تحت رعاية وبحضور البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالمقر الباباوي بالعباسية ، وبحضور الدكتورة سحر السنباطي امين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة ولفيف من السفراء الأجانب والعرب وممثلين عن شركاء التنمية وعدد من الشخصيات العامة.

وفي كلمتها قالت الدكتورة مايا مرسي "اشرف بالتواجد اليوم أمام قداسة البابا تواضروس الثاني في يوم تاريخي ومختلف تطلق الكنيسه فيه ثلاثة وثائق تاريخية لحماية الفتيات والمرأة المصرية من العنف ضد المرأة وختان الإناث و الي جانب تنظيم الاسرة ".

وأشارت إلى أن هناك دعم من الإرادة السياسية والقيادة الدينية غير مسبوق في الدولة وان الدستور المصري يكفل حماية المرأة من كافة اشكال العنف وتم ترجمة ما جاء في الدستور من خلال القوانين والتشريعات وسياسات نعمل على نشرها.

وأضافت الدكتورة مايا "أن الجمل المصاغة في الثلاث وثائق هي جمل للتاريخ وهي تنم عن قيادة دينية قلبها واعي لحماية المرأة المصرية ._"، مشيرة ان العنف ضد المرأة وختان الاناث هو اغتيال للبراءة والحياة والمستقبل .



وقالت الدكتورة مايا مرسي ان المجلس القومي للمرأة يعمل علي الارض للوصول الي الاهالي في بيوتهم من خلال الرائدات ومقررات فروع المجلس ، مشيرة الى أن أول سؤال يوجه الينا منهم ما هو رأي الدين فيما تقولون على الرغم من تجريم القانون لهذه الافعال.



وأشارت إلى أن المجلس القومي للمرأة في شراكة مثمرة مع الكنيسه منذ ٥ سنوات من خلال العمل مع الراهبات و المكرسات ومدرسات مدارس الاحد بالشراكة مع واعظات وزارة الاوقاف وهو مثال عظيم لرؤية مصر للحماية ورؤية العمل الوطني المشترك على الارض، مشيرة اننا جميعاً في هذه القاعة مصرين على محاربة افكار مجهولة المصدر والمنبع ، وهو ليس من اخلاقنا فالعنف ضد المرأة لم يكن ابدا متجذرا في الشخصية المصرية ، فاحترام المرأة على مدار التاريخ كان من اخلاقنا .



وأضافت "أن المرأة المصرية هي الوتد وهي الارض في كل المحافظات، ونحن نرفض جميع الاخلاق الدخيلة على المجتمع المصري ، فالختان من العادات والممارسات الضارة التى سيعمل المجلس على القضاء عليها من المجتمع المصري يدا بيد مع الكنيسة المصرية ومقرراتنا ورائدات وزارة الصحة ".



وتوجهت بالشكر الى قداسة البابا تواضرس الثاني على المسانده المتميزه للمجلس القومي للمرأة والتمثيل المشرف للكنيسه في كافة انشطة المجلس وكل التحية لمن ساند هذه الوثائق من شركاء التنمية وسفراء الدول العربية والاجنبية في مصر.