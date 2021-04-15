الخميس 15 أبريل 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الدفاع الجزائرية تحبط محاولات إرهاب

«الدفاع الجزائرية»: إرهابي مطلوب يسلم نفسه للجيش جنوبي البلاد

وزير الدفاع الجزائري
وزير الدفاع الجزائري

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الخميس، عن تسليم إرهابي مطلوب نفسه للسلطات العسكرية بمنطقة برج باجي مختار جنوبي البلاد.


وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الخميس، إنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود الأجهزة الأمنية لوزارة الدفاع الوطني، سلم الإرهابي "بن خية إبراهيم"، وكنيته "إبراهيم بيبليك"، نفسه أمس الأربعاء للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة".


وأوضح البيان أن الإرهابي الذي التحق سنة 2016 بالجماعات الإرهابية الناشطة بمنطقة الساحل، كان بحوزته بندقيتان آليتان من نوع كلاشينكوف وخزينتي ذخيرة، بالإضافة إلى كمية من الذخيرة.
 

وأشار البيان إلى أن هذه العملية تؤكد نجاح استراتيجية القيادة العليا للجيش في مكافحة الإرهاب وكل أشكال الجريمة والجهود الحثيثة التي تبذلها القوات المسلحة، من أجل بسط الأمن والسكينة في البلاد.

 

جدير بالذكر أن وزارة الدفاع الجزائرية أعلنت في شهر مارس الماضي تفكيك عبوة ناسفة قالت إنها كانت ستستخدم في تنفيذ اعتداء في العاصمة، وذلك بعد اعتقال ثلاثة أعضاء في مجموعة إرهابية في تيبازة، قرب العاصمة الجزائرية

 

ووقته تمكنت المصالح الأمنية لوزارة الدفاع الوطني من تفكيك شبكة من ثلاثة عناصر دعم لجماعة إرهابية تنشط بجبال تيبازة، مضيفة أنه تبين بعد التحقيقات أن أحد الموقوفين نقل قنبلة تقليدية الصنع ووضعها في مكان محدد بضواحي بلدية الكاليتوس بالجزائر العاصمة.

 

وأوضح أن «فرقة تدخل مختصة» في الجيش فككت القنبلة، وأعلن الجيش مقتل 6 إرهابيين في تيبازة في بداية يناير بعد اشتباك أودى بثلاثة جنود.

وأعلنت وزارة الدفاع الجزائرية في تلك الأثناء «القبض على الإرهابي عقباوي عبدي المدعو عبدي ولد بركة في برج باجي مختار» قرب الحدود مع مالي، مضيفة أنه «التحق في 2016 بأحد التنظيمات الإرهابية الناشطة في منطقة الساحل» الإفريقي.

 

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