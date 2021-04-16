«التعليم» ترسل كلمة المرور لطلاب «تالتة ثانوي» استعدادًا لأول امتحان

على تطبيق تنويهات الخاص بـ «التابلت»

كشف مسؤولو التطوير التكنولوجي بالمدارس الثانوي أنه تم الآن إدراج اسم المستخدم وكلمة مرور الامتحان التجريبي لشهر إبريل لطلاب الصف الثالث الثانوي، وذلك على تطبيق تنويهات الخاص بـ "التابلت".

ونصح المعلمون من خلال جروب رسمي لهم، جميع طلاب الثانوية العامة بالدخول الآن علي التابلت حتي يتم التحديث .

- أول بروفة



وتبدأ أول بروفة لامتحانات الشهادة الثانوية، يوم الأحد المقبل الموافق 18 أبريل، حيث سيتم تجريب "السيستم" في أول امتحان لطلاب الشهادة الثانوية .

وقالت التربية والتعليم، أن الامتحان سوف يكون علي "التابلت" من خلال لجان ، مدة الامتحان ساعة أو أقل، و سوف يكون من غير درجات، و الاسئلة كلها افتراضية مثل "اسمك ايه لونك المفضل ايه وهكذا"، و أنهذه الاختبارات التجريبية هدفها اختبار الشبكات والعمل على حل أى مشكلة تقنية.

نصائح هامة



قدم محسن صديق، رئيس الجودة وتكنولوجيا المعلومات بوزارة التربية والتعليم، نصائح هامة لطلاب الصف الثالث الثانوي وذلك قبل الامتحان التجريبي الأول لطلاب الشهادة الثانوية والمقرر عقده يوم الأحد المقبل.

و نصح رئيس الجودة وتكنولوجيا المعلومات بوزارة التربية والتعليم، الطلاب بشحن "التابلت" جيدا قبل الذهاب الي المدرسة ، بالإضافة الي أن الطالب الذي أغلق "التابلت" لفترة طويلة عليه فتحه وتوصيله بالإنترنت حتي يتم تحديثه.

وأشار في تصريح لـ "الدستور"، أنه من المهم تحميل تطبيق "تنويهات" علي "التابلت" حتي يصل للطالب أي قرار جديد من الوزارة .

- استعدادات الوزارة

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم و التعليم الفني، قد استعدت لعقد الامتحان التجريبي للصف الثالث الثانوي يوم 18 أبريل المقبل، وقالت إنها تواصلت مع كافة المديريات التعليمية للعمل على حل أى مشكلة تكنولوجية، أو في البنية التحتية لأي مدرسة قبل تجريب "السيستم".

وأعطى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، توجيهات بإعداد تقارير بما فعلته كل مدرسة من أجل تصليح البنية التحتية لها، حتى تكون مستعدة لعقد الامتحانات التجريبية فى أول يوم لها يوم 18 أبريل.

ومن المقرر أن يؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي الامتحان يوم 18 أبريل الجاري وتستمر حتى يوم 22 من الشهر ذاته، بينما يؤدي الطلاب امتحانات شهر مايو المقبل، من يوم 23 حتى يوم 27 مايو المقبل.

- لجان للاستعداد لامتحانات الثانوية العامة بالمديريات

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على جميع المديريات التعليمية بجميع محافظات مصر بسرعة تشكيل لجنة للاستعداد لامتحانات الثانوية العامة، ودراسة الأمر من كافة الجوانب تسهيلا على الطلاب، ويجب أن تكون اللجنة مكونة من مسؤول التطوير التكنولوجي بالإدارة التعليمية، ومدير إدارة شؤون الطلبة والامتحانات بالإدارة التعليمية، ومسؤول التطوير التكنولوجي بكل مدرسة ثانوية، ومدير إدارة التعليم الثانوى بالإدارة، وذلك لإعداد كشوف 303 مقرات الخاصة بلجان سير امتحانات الثانوية العامة.

وكان الوزير قد قال أن الدولة توفر هذا العام العديد من مصادر التعلم المتنوعة ما بين قنوات تليفزيونية عالية المستوى لجميع المواد، بالإضافة إلى مجموعات تقوية إلى حضور جزئي بالمدارس، وكذلك منصة التعلم للمرحلة الثانوية على التابلت، ثم منصة “ذاكر” لكل الصفوف الدراسية، ومنصة “إدمودو” للفصول الافتراضية، ومنصة البث المباشر، ثم منصة دروس إلكترونية، لمراجعات الإعدادية حتى الثانوية العامة، وأخيرا منصة كتب تفاعلية.