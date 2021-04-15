رابطة العالم الإسلامي تدشن مشروع السلال الرمضانية بالسودان

دشنت رابطة العالم الإسلامي بالخرطوم اليوم مشروع السلال الرمضانية (إفطار صائم) لأكثر من 2000 أسرة في ولاية الخرطوم والولايات الأخرى، كما تم تدشين مشروع برادات المياه للمساجد والجامعات والمعاهد العلمية بعدد 101 براد مياه لروح شهداء الصحراء وتنفيذاً لوصية الشهيدة مزنة سيف الدين، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح، ووزير الشؤون الاجتماعية أحمد آدم بخيت.



وأكد السفير بن جعفر خلال مخاطبته البرنامج أن هذا التدشين يأتي في إطار شهر الخير والعطاء وهو امتداد لبرامج المملكة الإنسانية والخيرية في السودان التي تأتي بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الذين يوصون على الدوام بتقديم العون للشعب السوداني وخاصة في شهر رمضان الكريم .



وقال إن جسر الخير يتواصل ويزداد اتساعا من خلال أنشطة المنظمات السعودية المنتشرة في السودان.



وثمن السفير جعفر الجهود الطيبة والإنجازات العظيمة التي تقدمها رابطة العالم الإسلامي، واستجابتها السريعة لوصية شهيدة الصحراء مزنة سيف الدين التي توفيت عطشاً في الصحراء الليبية قبالة دارفور وأوصت بحفر بئر ماء.



من جانبه أشاد وزير الشؤون الاجتماعية أحمد آدم بخيت بجهود المملكة العربية السعودية في المجال الخيري والإنساني من خلال منظماتها الخيرية في جميع أنحاء العالم وفي السودان على وجه الخصوص، مشيراً إلى أن هذه السلال ستسهم في سد حاجة العديد من الأسر في رمضان وخاصة الشرائح الضعيفة.



وقدم الوزير السوداني الشكر لرئيس رابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد عبدالكريم العيسى الذي استجاب على الفور ووجه بتنفيذ وصية شهيدة الصحراء، إلى ذلك أشاد وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح بالدعم السعودي المتصل للسودان منذ عهود من خلال رابطة العالم الإسلامي، حيث تلمست الرابطة كل احتياجات المجتمع من خلال حفر آبار المياه والإغاثة العاجلة.



بدوره، أوضح مدير مكتب رابطة العالم الإسلامي المكلف بالسودان محمد خير أنه إنفاذا لتوجيهات رئيس رابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى تم طباعة أكثر من ألف نسخة من القرآن الكريم، وتجهيز 11 مبرد ماء وتوقيع عدد مع إحدى الشركات الكبرى لحفر بئر في صحراء دارفور في الحدود مع دولة ليبيا لروح شهيدة الصحراء مزنة سيف الدين.