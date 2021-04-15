اعترافات محصّل فواتير مياه اختلس 1.2 مليون جنيه من جهة عمله

حصلت "الدستور" على أقوال موظف بالشؤون الإدارية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، محال للجنايات، في اتهامه باختلاس مليون ومائة وتسعين ألف جنيه من أموال جهة عمله، في القضية الرقم ٢١٨٤٩ لسنة ۲۰۲۰ جنايات الوراق والمقيدة برقم ٤٣٦٠ لسنة ۲۰۲۰ کلي شمال الجيزة وبرقم ٤٣ لسنة ۲۰۲۰ حصر أموال عامة عليا، ورقم ٥٣ لسنة ۲۰۲۱ جنايات أموال عامة عليا.

حيث أقر المتهم بارتكاب الواقعة بعدم توريد قيمة فواتير المياه المسددة من المشتركين لخزينة شركة مياه الشرب والصرف الصحي محتبسا قیمتها لنفسه.

كانت قد أحالت النيابة العامة، موظفًا بالشؤون الإدارية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، للجنايات، بتهمه اختلاس مليون ومائة وتسعين ألف جنيه من أموال جهة عمله.

وجاء في قرار الإحالة الذي أعدته نيابة الأموال العامة العليا، أنه بعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة (طارق. م) 44 سنة - يعمل موظف بالشئون الإدارية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالواحات البحرية - لأنه في الفترة من ٩ يونيو ٢٠١٧ حتی ٨ يوليو ٢٠١٨، بدائرة قسم شرطة الورق محافظة الجيزة، بصفته موظفا عاما ومن مندوبي التحصيل "صراف شبك" - بشركة مياه الشرب و الصرف الصحي بالجيزة اختلس أموالا وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس مبلغ مليون ومائة وتسعين ألف وستمائة ستة وعشرين جنيه وأربعة وتسعين قرشا، والمملوك لجهة عمله والمسلم إليه بسبب وظيفته وصفته انفتي البيان من عملاء الشركة قيمة استهلاك المياه لتوريده لجهة عمله فاحتبسه لنفسه بنية تملكه.

وجاء بأقوال محامي بالشؤون القانونية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي - أنه بمناسبة فحص بعض الشكاوى المقدمة من عملاء الشركة تبين أن المتهم قد حصل قيمة فواتير مياه بصفته صراف شباك في شركة مياه الشرب والصرف الصحي فرع الوراق واحتبس المبلغ المالي المحصل لنفسه بدون وجه حق ولم يقم بتوريده لجهة عمله.

كما جاء بأقوال رئيس خبراء بمصلحة الخبراء وزارة العدل - بأنه بناء على انتدابه من النيابة العامة والشاهدين الثالث والرابع لفحص الواقعة تبين وجود عجز بعهدة المتهم بعدد ۳۸۰۸ فواتير مياه والمقدر قيمتها بمليون ومائة وتسعين ألف وستمائة ستة وعشرين جنيها وأربعة وتسعين قرشا قام بتحصيلها من عملاء الشركة واختلس قیمتها لنفسه.

وأيضا جاء بأقوال مراجع عهده بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة - بأنه قام بجرد عهدة المتهم وتبين وجود عجز بعدد 3808 فواتير مياه مقدر قيمتها بمليون ومائة وتسعين ألف وستمائة ستة وعشرين جنيها وأربعة وتسعين قرشا وبالرجوع لبعض المشتركين قدموا فواتير مسدده للمتهم لم تورد قيمتها لخزينة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بفرع الوراق محتبسا قيمتها لنفسه أضرارا بالجهة المالكة.