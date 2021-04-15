الرئيس السيسي يبحث التعاون مع شركة "إيني" لإنتاج الهيدروجين لتوليد الطاقة في مصر

بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية للطاقة، التعاون المشترك مع شركة "إيني" لإنتاج الهيدروجين لتوليد الطاقة في مصر، وذلك في إطار جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال الاستخدامات الحديثة للطاقة الجديدة والمتجددة، فضلًا عن العمل على استغلال الموارد والمقومات الطبيعية المتنوعة التي تتمتع بها مصر في هذا المجال على أفضل نحو.



جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية للطاقة، وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى عدد من كبار مسئولي الشركة.