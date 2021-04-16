خطأ في مسلسل «ضد الكسر» يثير السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي

«غلطة» طباعية في التتر

أثار خطأ في مسلسل "ضد الكسر" للفنانة نيللي كريم، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ سخر الرواد من من وجود خطأ في التتر.



وظهر في التتر "كليمات" بدلا من "كلمات" ويقصد بها كلمات أغنية كارول سماحة على التتر، ما أثار سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي بإضافة حرف الياء.

وكانت شركة العدل جروب، قد طرحت أغنية "اللي خان" للمطربة كارول سماحة، وهي أغنية تتر مسلسل "ضد الكسر" والذي يتم عرضه خلال الساعات المقبلة ضمن أعمال رمضان 2021.

- أغنية اللي خان من مسلسل ضد الكسر

جاءت كلمات الأغنية جريئة في التعبير عن الغضب من الخيانة، حيث تبدأ بجملة: "في الأخر الأصل يحكم الواطي من الكبير، يخرب بيت اللي خان واللي مالهوش أمان".

الأغنية من كلمات مدحت العدل، ألحان أحمد العدل، توزيع وميكس ماستر إلهامي دهيمة وأحمد حسام.

وكانت قد بدأت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "ضد الكسر"، للنجمة نيللى كريم، الذى يعرض طوال شهر رمضان على قناة CBC، بأحداث مثيرة وغموض حول بطلة العمل، بعدما أنقذها زوجها محمد فراج وهى على سلم الفيلا التي تسكن فيها مغمى عليها والدم حولها، و أخذها إلى المستشفى وأجرت عملية جراحية بعد تشخيص الطبيب بنزيف فى المخ نتيجة ضربها على الرأس.

- الأحداث تدور عن العلاقات الاجتماعية



وتدور أحداث مسلسل ضد الكسر، في إطار العلاقات الاجتماعية، حيث تعاني سلمى، من استهتار زوجها وتعدد نزواته وعلاقاته النسائية، تنشأ بينهما الخلافات والمشاكل بشكل دائم.



وبدأ عرض مسلسل «ضد الكسر» من بطولة نيللي كريم في رمضان 2021، في الـ10:15 مساء، حصريا على شبكة قنوات «CBC»، ويعاد 3 مرات الأولى في الخامسة صباحا، ثم في العاشرة والنصف صباحا، وبعد ذلك في الرابعة عصرا، كما

يذاع على قناة «دبي» الفضائية في تمام الساعة السادسة مساء.



ويشارك في بطولة مسلسل «ضد الكسر» كل من محمد فراج، لقاء الخميسي، مصطفى درويش، تارا عماد، وحمزة العيلي، والعمل من تأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد.