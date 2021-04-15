الخميس 15 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أمن المنيا يكثف جهوده لكشف غموض العثور على جثتين بالصحراوي الغربي

جثة
جثة

انتقل فريق من النيابة العامة بمركز العدوة شمال محافظة المنيا برئاسة طارق مدحت، تحت إشراف المستشار أبو الوفا عيسي، المحامي العام لنيابات شمال المنيا، لمعاينة موقع العثور على جثتي لشخصين أحداهما مفحمة والثانية مصابة بطلق ناري، بجوار سيارة مفحمة بالظهير الصحراوي الغربي.

 

كان اللواء محمود خليل مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنيا، قد تلقي إخطارا من العقيد هشام حمزة، مأمور مركز شرطة العدوه، بالعثور على جثتين لشخصين بالظهير الصحراوي الغربي.

 

على الفور انتقل فريق من البحث الجنائي، برئاسة الرائد محمد صلاح، رئيس المباحث، وإشراف اللواء خالد عبدالسلام، مدير إدارة البحث الجنائي، حيث تبين أن الجثتين لشخصين أحدهما يدعي "ا. م 43 سنة"، والثاني لشخص يدعي "ح. ع. 42 سنة"، مقيمان بمركز العدوة أقصي شمالي غربي محافظة المنيا.

 

وكلف اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إدارة البحث الجنائي بالتحري وكشف ملابسات وغموض الحادث .

المنيا كشف غموض الصحراوي العثور على جثتين أمن المنيا

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