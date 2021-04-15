«الأمن» يكشف تفاصيل فيديو اعتداء محام على ضابط ونزع كتافاته بالعمرانية

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه شخص بالتعدي على ضابط شرطة وخلع كتافاته أثناء تأدية عمله وسط قوة من رجال الشرطة، حيث تبين أن الواقعة حدثت في منطقة العمرانية.

وأشارت التحريات، إلى أن مرتكب الواقعة محامي وأن مشادة حدثت بينه وبين ضابط نظام بقسم شرطة العمرانية أثناء فحص الأخير لبلاغ بالمنطقة حيث تطور الأمر وقام المحامي بنزع كتافات رتبة الضابط وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل الطرفين للنيابة بعد تبادل الاتهامات بينهما حيث اتهم الضابط المحامي بالتعدي عليه أثناء تأدية عمله ونزع رتبته وهاتفه المحمول بينما اتهم المحامي الضابط بالتعدي عليه بالسب والقذف وإحداث إصابته بخدوش وقدم تقريرا طبيا.

وأضافت التحريات أن الواقعة حدثت منذ ٣ أيام وقررت النيابة حينها إخلاء سبيل الطرفين.

البداية عندما رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية مقطع فيديو لشخص يقوم بالتعدي على ضابط شرطة ويقوم بنزع الكتافات الميري والهاتف المحمول من يديه.

قانون العقوبات

وحددت المادة 136 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبة الحبس لكل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أثناء تأدية عملهم، ونصت على "كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري".

كما نصت المادة 137 على "إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري. فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241 تكون العقوبة الحبس".