تعرف على ضحية رامز جلال الليلة في «رامز عقله طار»

ينضم مطرب المهرجانات حمو بيكا، والراقصة لورديانا، لضحايا الفنان رامز جلال في برنامجه الجديد "رامز عقله طار"، الذي يعرض عبر فضائية mbc مصر.

وكان ضحية رامز جلال في الحلقة الأولى من البرنامج الفنان أحمد سعد، وتلاه رمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز.

والبرنامج تم تصويره هذا العام في السعودية، وكشف البرومو عن خطورة المقلب الذي ينفذه رامز جلال في النجوم هذا العام ويظهر البرومو العديد من النجوم ضحايا رامز وهم: محمد هنيدي، ورمضان صبحي، وملك قورة، ويزو، وحمو بيكا، ونسرين طافش، وأحمد سعد، ودينا الشربيني، وسمية الخشاب، وجميلة عوض، وكريم عفيفي، ومحمود جنش، وريم مصطفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد عبدالرحمن، وحمادة هلال، كندة علوش، محمد مجدي قفشة، مروان محسن، أحمد مالك، ويظهر رامز جلال متنكرًا إلى جوارهم بلحية وشارب في زي رجل هندي.